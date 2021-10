Wojskowy zamach stanu w Sudanie. Przedstawiciel ONZ spotkał się z liderem puczu

Specjalny Przedstawiciel ONZ w Sudanie spotkał się z sudańskim generałem Abdelem Fattahem al-Burhanem, liderem puczu, apelując do niego o załagodzenie napiętej sytuacji w kraju. Wezwał także do uwolnienia aresztowanych przedstawicieli rządu i "zaoferował swoje dobre usługi, aby ułatwić wypracowanie politycznego porozumienia" - poinformowała misja Organizacji Narodów Zjednocznych w oświadczeniu.

W poniedziałek armia sudańska dokonała zamachu stanu. Lider puczu generał Abdel Fattah al-Burhan w emitowanym w telewizji przemówieniu ogłosił rozwiązanie cywilno-wojskowej Suwerennej Rady oraz kierowanego przez Abdalli Hamdoka rządu. Premier i inni czołowi politycy zostali umieszczeni w aresztach domowych. Początkowo szef rządu trafił do domu generała Burhana, jak twierdzono, z uwagi na jego bezpieczeństwo. W czwartek agencja Reutera podała, że Hamdok wrócił wraz z żoną do domu w Chartumie.

Spotkanie przedstawiciela ONZ z liderem puczu

W czwartek misja Narodów Zjednoczonych w Sudanie (UNITAMS) poinformowała, że w środę doszło do spotkania specjalnego wysłannika ONZ Volkera Perthesa z sudańskim generałem Abdelem Fattahem al-Burhanem. Jak przekazano w oświadczeniu, Perthes zaapelował do lidera puczu o załagodzenie napiętej sytuacji w kraju oraz wezwał także do uwolnienia aresztowanych przedstawicieli rządu. Perthes "zaoferował swoje dobre usługi, aby ułatwić wypracowanie politycznego porozumienia w celu przywrócenia partnerstwa w ramach transformacji" - poinfomowała UNITAMS w komunikacie.