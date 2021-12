Marsz do pałacu prezydenckiego w Sudanie. Protesty po zamachu stanu

W niedzielę do pałacu prezydenckiego w stolicy Sudanu, Chartumie maszerowały tysiące osób w proteście przeciwko wojskowemu zamachowi stanu, do jakiego doszło 25 października w tym kraju. Siły bezpieczeństwa użyły gazu łzawiącego i granatów ogłuszających. Wiele osób zostało rannych - poinformowało sudańskie ministerstwo zdrowia.

Była to dziewiąta z serii demonstracji przeciwko zamachowi stanu, które trwają nawet po tym, jak wojsko 21 listopada podpisało umowę z premierem Abdallą Hamdokiem, który przebywał do tego czasu w areszcie domowym. Dzięki temu Hamdok i szereg więźniow politycznych odzyskało wolność. W sobotni wieczór premier ostrzegł w oświadczeniu, że rewolucja w Sudanie spotkała się z poważnym niepowodzeniem, a bezkompromisowość polityczna ze wszystkich stron zagraża jedności i stabilności kraju.

Protesty w Sudanie

W sobotę wieczorem i wczesnym niedzielnym porankiem - według relacji świadków - demonstranci przyjechali autobusami z innych stanów, w tym z Kordofanu Północnego i Gezira, aby dołączyć do protestów w Chartumie. Była to jedna z największych demonstracji od spalenia w 2018 roku budynku partii rządzącej, co wywołało wówczas powstanie ludowe, które doprowadziło do obalenia długoletniego islamskiego autokraty Umara al-Baszira.