Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Wojna w Iranie
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Kolejny atak na szpital. Co najmniej 64 osoby nie żyją

Sudan. Kryzys humanitarny w związku z wojną domową
Źródło: Reuters/UNICEF
64 ofiary śmiertelne i 89 rannych - dyrektor generalny Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) późnym wieczorem w sobotę poinformował o tragicznym bilansie ataku na szpital w Darfurze Wschodnim w Sudanie. Uszkodzone zostały oddziały pediatryczny, położniczy i ratunkowy.
Kluczowe fakty:
  • W Sudanie od 2023 roku trwa wojna domowa.
  • Według Paramilitarnych Sił Szybkiego Wsparcia w szpital uderzył dron rządowego wojska.
  • Wojsko zaprzeczyło tym doniesieniom.

Szef WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus poinformował, że do ataku na szpital w mieście Ad-Duajn doszło w piątek. W jego wyniku śmierć poniosły 64 osoby, rannych zostało 89, w tym ośmiu pracowników służby zdrowia, uszkodzone zostały oddziały pediatryczny, położniczy i ratunkowy. Z tego powodu, podkreślił Ghebreyesus, stolica stanu Darfur Wschodni została pozbawiona niezbędnej opieki medycznej.

W ciągu trwającej blisko trzy lata wojny w Sudanie ponad dwa tysiące osób straciło życie w wyniku 213 ataków na placówki ochrony zdrowia - przekazał szef WHO, powołując się na ustalenia organizacji. Zaapelował o deeskalację konfliktu w Sudanie i zapewnienie ochrony ludności cywilnej.

Źródło: x.com/DrTedros

Wojsko odpiera zarzuty

Szpital znajduje się na terenie kontrolowanym przez Paramilitarne Siły Szybkiego Wsparcia (RSF), które przekazały, że dron rządowego wojska uderzył w placówkę w dniu, kiedy muzułmanie obchodzili święto Id al-Fitr, które wyznacza koniec Ramadanu. Sudańskie wojsko odpowiedziało na komunikat RSF, oświadczając, że jest zaskoczone posądzeniem o przeprowadzenie ataku oraz że przestrzega "międzynarodowych norm i przepisów".

Darfur Wschodni to jeden ze stanów Sudanu. Od 2023 roku w Sudanie trwa wojna domowa, w której według szacunków zginęło około 150 tysięcy osób. Konflikt między wojskami rządowymi a RSF wybuchł na skutek sporu w sojuszu, który obalił popierany przez Zachód rząd i przejął władzę. Uważa się, że to jeden z zapomnianych konfliktów na świecie.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Szturm na placówki dyplomatyczne USA. Są zabici i ranni

45 min
Dziesiątki dzieci z ranami snajperskimi. "Tak jakby ktoś na nich ćwiczył cel"

Debata TVN24+

Opracował Maciej Wacławik / az

Źródło: PAP, BBC

Źródło zdjęcia głównego: x.com/DrTedros

Udostępnij:
Tagi:
SzpitalWHOSudanAfryka
Czytaj także:
Francja. Protest zwolenników Le Pen w Paryżu
Wybory we Francji. Jak wypadła partia Marine Le Pen
Świat
Donald Trump
Presja na Trumpa, szoki na rynkach. "Całkowicie oderwały się"
BIZNES
Magyar poddał się testowi na obecność narkotyków
Lider węgierskiej opozycji przebadał się na obecność narkotyków. "Udowodnię"
Świat
Policjanci znaleźli substancje, z których można wytwarzać materiały wybuchowe
Eksplozja na osiedlu. "Materiały wybuchowe to po prostu jego pasja"
Wrocław
Śnieg, oblodzenie
Obfite opady śniegu. Gdzie mogą obowiązywać ostrzeżenia IMGW
METEO
Samochód wrócił do firmy leasingowej, 32-latek usłyszał zarzuty
Przestał spłacać raty, samochodu nie oddał
WARSZAWA
zakupy sklep market koszyk shutterstock_2353461275_1
Nowe dane ze sklepów
BIZNES
KOLONOSKOPIA
Pustoszy organizm i portfel. "Koszty nie kończą się na terapii"
Zdrowie
30-latek uwierzył, że bierze udział w policyjnej akcji. Stracił 100 tysięcy złotych (zdj. ilustracyjne)
Minister: zainstalujcie antywirusa na telefonie. Eksperci ostrzegają
Łukasz Figielski
imageTitle
Powiew optymizmu. Sochan z najlepszym występem w Knicks
EUROSPORT
Kierujący dosłownie zmiótł cztery zaparkowane samochody. Miał 1,5 promila alkoholu w organizmie
Uderzył w drzewo, rozbił kilka aut, dachował. Po czym wyszedł spokojnie z auta
Łódź
imageTitle
Inter traci przewagę. Cały mecz Zielińskiego
EUROSPORT
Wypadek (zdjęcie ilustracyjne)
Chciał skręcić w lewo, nie poczekał. Ranne dzieci, nie żyje kobieta
Szczecin
imageTitle
Klasyfikacja medalowa HMŚ w Toruniu. Które miejsce zajęła Polska?
EUROSPORT
Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz
Pełczyńska-Nałęcz "sama siebie dokleiła". Komentuje zdjęcie z AI
W KULUARACH
Podejrzani o próbę wyłudzenia kredytu
Przyszli do banku podpisać umowę o kredyt mieszkaniowy i zostali zatrzymani
WARSZAWA
imageTitle
Zgrupowanie czas start. Kadrowicze zjeżdżają do Warszawy
EUROSPORT
hawana kuba shutterstock_2708972419
Władze Kuby szykują się na atak USA
Świat
imageTitle
Kapitalne przyjęcie, jeszcze lepszy strzał. Oyedele z pierwszym golem
EUROSPORT
Michał wójcik 23 0730 1na1
Wójcik o wykluczonym z PiS senatorze: nie był moim przyjacielem
Polska
Samolot Air Canada zderzył się z pojazdem lotniskowym
Zderzenie podczas lądowania. Dwie osoby zginęły, wielu rannych
Świat
Portfel, paliwa, benzyna, stacja, tankowanie
Obcokrajowcy zapłacą więcej. Władze wprowadzają podwójny cennik
BIZNES
Osuwisko na I-5 niedaleko Bellingham w Waszyngtonie
Osuwisko zamknęło autostradę. Spadła skała "większa niż autobus"
METEO
Przyszedł na komisariat i powiedział, że zabił żonę. Policjanci odnaleźli ciało (zdj. ilustracyjne)
Rozbity pojazd poza jezdnią. Ciało 19-letniego kierowcy pod wrakiem
WARSZAWA
Londyn. Pożar ambulansów żydowskiej organizacji
Ambulanse żydowskiej organizacji podpalone. Policja szuka trzech osób
Świat
imageTitle
Kolejny błysk Pietuszewskiego. Portugalczycy zachwyceni
EUROSPORT
imageTitle
"Mnie to też nie satysfakcjonuje, ale ta droga była ciężka"
EUROSPORT
imageTitle
Niepokojące słowa Osaki. Podopieczna Wiktorowskiego ma dość
EUROSPORT
Ponad 2 miliony złotych strat i 13 zatrzymanych oszustów(zdjęcie ilustracyjne)
Bała się "milionowej kary". Zrobiła to, co jej kazał "pracownik banku"
WARSZAWA
Zorza polarna w Dębkach (Pomorskie)
Światła północy zalśniły nad Polską. Zobacz zdjęcia
METEO
Zwiń opisWięcej
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica