Kolejny atak na szpital. Co najmniej 64 osoby nie żyją

Sudan. Kryzys humanitarny w związku z wojną domową Źródło: Reuters/UNICEF

Według Paramilitarnych Sił Szybkiego Wsparcia w szpital uderzył dron rządowego wojska.

Wojsko zaprzeczyło tym doniesieniom.

Szef WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus poinformował, że do ataku na szpital w mieście Ad-Duajn doszło w piątek. W jego wyniku śmierć poniosły 64 osoby, rannych zostało 89, w tym ośmiu pracowników służby zdrowia, uszkodzone zostały oddziały pediatryczny, położniczy i ratunkowy. Z tego powodu, podkreślił Ghebreyesus, stolica stanu Darfur Wschodni została pozbawiona niezbędnej opieki medycznej.

W ciągu trwającej blisko trzy lata wojny w Sudanie ponad dwa tysiące osób straciło życie w wyniku 213 ataków na placówki ochrony zdrowia - przekazał szef WHO, powołując się na ustalenia organizacji. Zaapelował o deeskalację konfliktu w Sudanie i zapewnienie ochrony ludności cywilnej.

Zniszczony szpital na zdjęciu opublikowanym przez szefa WHO Źródło: x.com/DrTedros

Wojsko odpiera zarzuty

Szpital znajduje się na terenie kontrolowanym przez Paramilitarne Siły Szybkiego Wsparcia (RSF), które przekazały, że dron rządowego wojska uderzył w placówkę w dniu, kiedy muzułmanie obchodzili święto Id al-Fitr, które wyznacza koniec Ramadanu. Sudańskie wojsko odpowiedziało na komunikat RSF, oświadczając, że jest zaskoczone posądzeniem o przeprowadzenie ataku oraz że przestrzega "międzynarodowych norm i przepisów".

Darfur Wschodni to jeden ze stanów Sudanu. Od 2023 roku w Sudanie trwa wojna domowa, w której według szacunków zginęło około 150 tysięcy osób. Konflikt między wojskami rządowymi a RSF wybuchł na skutek sporu w sojuszu, który obalił popierany przez Zachód rząd i przejął władzę. Uważa się, że to jeden z zapomnianych konfliktów na świecie.

Opracował Maciej Wacławik / az