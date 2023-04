Sudan, nagłe walki w stolicy. "Nikt się tego nie spodziewał"

W walkach, według Światowej Organizacji Zdrowia ( WHO ), zginęły co najmniej 83 osoby, a ponad 1000 zostało rannych. Reuters poinformował, że w niedzielę po południu obie strony konfliktu zgodziły się na trzygodzinną przerwę humanitarną, jednak według świadka, na którego powołuje się agencja, najpierw ostrzał rzeczywiście osłabł, ale później doszło do ciężkich bombardowań.

"Ogromny chaos, wszędzie był dym"

Rywalizacja między generałami

W ramach proponowanych przez rząd zmian RSF miały zostać wcielone do regularnych sił zbrojnych, ale generałowie nie mogą się zgodzić co do terminu, w jakim ma to nastąpić, a spór przerodził się w walkę zbrojną.