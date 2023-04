Kolejny dzień walk w Sudanie. Armia rządowa zaatakowała bazę należącą do sił paramilitarnych

Od soboty w Sudanie trwają walki między armią rządową a paramilitarnymi Siłami Szybkiego Wsparcia (RSF). Zginęło w nich już co najmniej kilkudziesięciu cywilów. Reuters poinformował, powołując się na naocznych świadków, że armia sudańska przeprowadziła w niedzielę w nocy ataki lotnicze na bazę należącą do RSF. W prowincji Chartum ogłoszono niedzielę jako dzień wolny i zamknięto szkoły, banki oraz biura administracji rządowej.

Na lotnisku zapłonął ukraiński samolot

Rywalizacja między generałami

W ramach proponowanych przez rząd zmian RSF miały zostać wcielone do regularnych sił zbrojnych, ale generałowie nie mogą się zgodzić co do terminu, w jakim ma to nastąpić, a spór przerodził się w walkę zbrojną.