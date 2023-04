Kolejny dzień walk w Sudanie. Armia twierdzi, że"godzina zwycięstwa jest blisko"

Od soboty w Sudanie trwają walki między armią rządową a paramilitarnymi Siłami Szybkiego Wsparcia (RSF). Zginęło w nich już co najmniej kilkudziesięciu cywilów. Reuters poinformował, że w niedzielę po południu obie strony konfliktu zgodziły się na trzygodzinną przerwę humanitarną, jednak według świadka, na którego powołuje się agencja, najpierw ostrzał rzeczywiście osłabł, ale później doszło do ciężkich bombardowań. "Godzina zwycięstwa jest blisko" - napisała armia Sudanu w niedzielnym oświadczeniu.

Związki lekarzy przekazały wcześniej, że medycy i chorzy mają trudności z dostaniem się do i ze szpitali i wezwali armię i RSF do zapewnienia korytarza humanitarnego.

Armia Sudanu: godzina zwycięstwa jest blisko

Na lotnisku zapłonął ukraiński samolot

Rywalizacja między generałami

W ramach proponowanych przez rząd zmian RSF miały zostać wcielone do regularnych sił zbrojnych, ale generałowie nie mogą się zgodzić co do terminu, w jakim ma to nastąpić, a spór przerodził się w walkę zbrojną.