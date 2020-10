"Sytuacja wymaga od nas przygotowania poważnego planu i konsekwencji, by wyciągnąć maksimum korzyści"

Zniesienie restrykcji po wpłacie 335 milionów dolarów amerykańskich na konta USA

Jednym z warunków zmiany w amerykańskim podejściu do Sudanu jest też uznanie przez ten kraj państwa żydowskiego. Na dwa tygodnie przed wyborami prezydenckimi w USA administracja w Białym Domu wzmogła wysiłki, by przekonać kolejne kraje muzułmańskie - po Zjednoczonych Emiratach Arabskich oraz Bahrajnie do uznania Izraela - podał Reuters.

Agencja Reutera napisała, powołując się na anonimowego amerykańskiego dyplomatę, że poprzez umowę z sudańskim rządem Trump będzie chciał nakłonić go do nawiązania stosunków z Izraelem, co amerykański prezydent mógłby ogłosić jako swój kolejny sukces podczas kończącej się kampanii wyborczej. Według Reutera Sudan nalegał jednak, by jakiekolwiek ogłoszenie usunięcia go z "czarnej listy" nie było wyraźnie wiązane z normalizacją stosunków z Izraelem.