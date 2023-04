Walki w Sudanie trwają, nie jest jasne, kto sprawuje władzę. Prawie 100 cywilów zginęło

Trwają walki w Sudanie. W ich wyniku zginęło już co najmniej 97 cywilów, a 365 zostało rannych - przekazało w poniedziałek sudańskie Stowarzyszenie Medyczne. Antony Blinken, sekretarz stanu USA, powiedział, że istnieje "konieczność natychmiastowego zawieszenia broni i powrotu do rozmów".

Nie jest jasne, kto sprawuje władzę

Armia podlega wojskowemu rządowi Sudanu, na czele którego stoi generał Abdel Fattah Al-Burhan, natomiast Siły Szybkiego Wsparcia - wiceprezydentowi, generałowi Mohammadowi Hamdanowi Dagalo, znanemu szerzej jako Hemedti. W ramach proponowanych przez rząd zmian RSF miały zostać wcielone do regularnych sił zbrojnych, ale generałowie nie mogli zgodzić się co do terminu, w jakim ma to nastąpić. Polityczny spór przerodził się w starcia zbrojne.