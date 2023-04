Sudańskie siły paramilitarne wtargnęły do pięciu więzień. Uwolniono osadzonych

Sudańskie siły paramilitarne RSF wdarły się do pięciu więzień i uwolniły tam osadzonych - podał Reuters. Jak podaje BBC, wśród nich jest Ahmed Haroun, na którym ciążą zarzuty zbrodni wojennych i zbrodni przeciwko ludzkości. Specjalny wysłannik ONZ ds. Sudanu ocenił, że strony konfliktu częściowo przestrzegają zawieszenia broni, ale nie są gotowe do podjęcia negocjacji pokojowych.

Ministerstwo spraw wewnętrznych Sudanu podało, że do wtargnięć do pięciu więzień doszło między 21 a 24 kwietnia.

ONZ: nie ma oznak, że strony walczące w Sudanie są gotowe do poważnych negocjacji

Wynegocjowane przez USA zawieszenie broni w Sudanie jest częściowo przestrzegane, ale nie ma oznak, że walczące strony są gotowe do poważnych negocjacji - powiedział we wtorek specjalny wysłannik ONZ ds. Sudanu Volker Perthes. - Obie strony myślą, że zwycięstwo militarne nad drugą stroną jest możliwe - dodał Perthes. - To jest błędna kalkulacja - stwierdził.