Walki w Sudanie nie słabną. Specjalny wysłannik ONZ rezygnuje ze stanowiska

O rezygnacji wysłannika poinformowała w czwartek agencja Associated Press.

Co najmniej pięć tysięcy ofiar i masowe groby

Jak dotąd w walkach między armią a RSF zginęło co najmniej pięć tysięcy osób, a 12 tysięcy zostało rannych, jednak faktyczne liczby mogą być znacznie wyższe - ocenił Perthes. W regionie Al-Dżunajny, stolicy Darfuru Zachodniego, znajduje się co najmniej 13 masowych grobów - wynika z oenzetowskich raportów. Osoby w nich pochowane zginęły w wyniku agresji RSF oraz sprzymierzonej z nimi arabskiej milicji, ofiarami padła głównie ludność niearabska - przekazał Perthes.

W sierpniu śledztwo stacji CNN wykazało, że w ciągu zaledwie jednego dnia, 15 czerwca, w Darfurze Zachodnim dokonano masakry ponad tysiąca cywilów , którzy uciekali przed konfliktem. Według dziennikarzy mordy miały podłoże etniczne i zostały dokonane przez arabskie RSF i sprzymierzone z nimi bojówki na czarnej ludności. Masakra trwała do 17 czerwca. Na początku XXI wieku podczas konfliktu w Darfurze doszło już do masowych mordów ludności niearabskiej.

- A ponad sześć milionów osób znajduje się zaledwie jeden krok od głodu. Jeśli walki będą kontynuowane, ta potencjalna tragedia z każdym dniem staje się bliższa rzeczywistości - skomentowała Wosornu. Przypomniała, że 4,1 miliona Sudańczyków było zmuszonych do opuszczenia swoich domów i udania się w bezpieczniejsze miejsca na terenie Sudanu, a ponad milion odnalazło schronienie w sąsiednich krajach. Podkreśliła, że kryzys spowodował, iż liczba przypadków przemocy seksualnej wzrosła do "niepokojącego poziomu".

Wysłannik ONZ uznany za osobę niepożądaną

Perthes był kluczowym mediatorem w Sudanie po rozpoczęciu konfliktu, jednak dowództwo wojskowe oceniało go jako stronniczego i 8 czerwca poinformowało sekretarza generalnego ONZ Antonio Guterresa, że Perthes został uznany za osobę niepożądaną. ONZ oświadczyła, że taki ruch jest sprzeczny z zasadami zawartymi w Karcie Narodów Zjednoczonych i nie zgodził się na wydalenie wysłannika. Ogłaszając w środę swoją rezygnację, Perthes wezwał do zakończenia konfliktu i ostrzegł, że osoby w niego zaangażowane zostaną w przyszłości pociągnięte do odpowiedzialności karnej. Guterres przekazał, że powody, dla których Perthes ostatecznie zdecydował się opuścić stanowisko są "bardzo silne".