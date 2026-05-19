"Rzeźnik z Al-Faszir" miał "po cichu" opuścić więzienie
Dowódca paramilitarnych Sił Szybkiego Wsparcia (RSF) w Sudanie, Al-Fateh Abdullah Idris został pod koniec października ubiegłego roku aresztowany w związku z nagraniami dokumentującymi jego działania w mieście Al-Faszir. Film, który opublikowany został w social mediach, pokazywał, jak Abu Lulu dokonuje egzekucji na co najmniej 10 cywilach. Byli to nieuzbrojeni jeńcy.
Masakra w Al-Faszir
Według informacji podanych przez Radę Bezpieczeństwa ONZ, 26 października 2025 roku RSF dopuściło się masowych mordów na cywilach w Al-Faszir.
Abu Lulu został uznany za głównego sprawcę przemocy w położonym w Darfurze Północnym mieście. Nazwany po tych wydarzeniach "rzeźnikiem z Al-Faszir", Al-Fateh Abdullah Idris miał wydawać rozkazy swoim podwładnym, aby mordowali niewinnych ludzi. Nagrania wideo pokazywały egzekucje na cywilach. Abu Lulu sfilmował też siebie samego, jak z uśmiechem zabija ludzi błagających o litość. Na nagraniu widać było, jak strzela do nieuzbrojonych mężczyzn i pozuje wśród zwłok.
38-letnia Madina Adam powiedziała Reutersowi, że na jej oczach Abu Lulu zastrzelił ciężarną kobietę. Najpierw zapytał ją, w którym miesiącu ciąży jest, a gdy odparła, że w siódmym, oddał siedem strzałów w jej brzuch - relacjonowała kobieta.
Na początku tego roku niezależne dochodzenie ONZ wykazało, że masowe mordy w Al-Faszir noszą znamiona ludobójstwa. Według odrębnego dochodzenia podczas krwawej ofensywy pod koniec października siły RSF zabiły sześć tysięcy osób.
"Rzeźnik z Al-Faszir" po cichu zwolniony
We wtorek Agencja Reuters podała, powołując się na informację z dziewięciu źródeł, że Siły Szybkiego Wsparcia "po cichu" zwolniły Al-Fateh Abdullaha Idrisa. Abu Lulu miał powrócić do czynnej służby. Według agencji funkcjonariusze RSF apelowali o to, aby podnieść morale walczących. Obecność "rzeźnika z Al-Faszir" na polu bitwy potwierdziło dziewięciu świadków, m.in. trzej byli dowódcy oddziału.
Rząd koalicyjny pod przywództwem RSF, odpowiadając na pytanie Reutersa, zaprzeczył jednak, by uwolnił Abu Lulu. Według rzecznika Ahmeda Tuguda Lisana informacje te są "nieprawdziwe, złośliwe i całkowicie fałszywe". W oświadczeniu przesłanym do agencji napisano, że "Abu Lulu i inni oskarżeni o naruszenia podczas wyzwolenia Al-Faszir przebywają w areszcie" i "nigdy nie opuścili więzienia".
Wojna w Sudanie
Wojna w Sudanie trwa od 2023 roku, kiedy sudańskie wojsko i Siły Szybkiego Wsparcia, dawni sojusznicy, zwrócili się przeciwko sobie. Doprowadziło to do przemocy na masową skalę. Organizacje pomocowe określają konfilkt mianem największego kryzysu humanitarnego na świecie.