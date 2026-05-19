Świat "Rzeźnik z Al-Faszir" miał "po cichu" opuścić więzienie Oprac. Ewa Żebrowska |

Sudańczycy uciekający przed przemocą w Al-Faszir w mieście Tawila Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: Reuters

Udostępnij Facebook Kopiuj link

Dowódca paramilitarnych Sił Szybkiego Wsparcia (RSF) w Sudanie, Al-Fateh Abdullah Idris został pod koniec października ubiegłego roku aresztowany w związku z nagraniami dokumentującymi jego działania w mieście Al-Faszir. Film, który opublikowany został w social mediach, pokazywał, jak Abu Lulu dokonuje egzekucji na co najmniej 10 cywilach. Byli to nieuzbrojeni jeńcy.

Masakra w Al-Faszir

Według informacji podanych przez Radę Bezpieczeństwa ONZ, 26 października 2025 roku RSF dopuściło się masowych mordów na cywilach w Al-Faszir.

Abu Lulu został uznany za głównego sprawcę przemocy w położonym w Darfurze Północnym mieście. Nazwany po tych wydarzeniach "rzeźnikiem z Al-Faszir", Al-Fateh Abdullah Idris miał wydawać rozkazy swoim podwładnym, aby mordowali niewinnych ludzi. Nagrania wideo pokazywały egzekucje na cywilach. Abu Lulu sfilmował też siebie samego, jak z uśmiechem zabija ludzi błagających o litość. Na nagraniu widać było, jak strzela do nieuzbrojonych mężczyzn i pozuje wśród zwłok.

38-letnia Madina Adam powiedziała Reutersowi, że na jej oczach Abu Lulu zastrzelił ciężarną kobietę. Najpierw zapytał ją, w którym miesiącu ciąży jest, a gdy odparła, że w siódmym, oddał siedem strzałów w jej brzuch - relacjonowała kobieta.

Na początku tego roku niezależne dochodzenie ONZ wykazało, że masowe mordy w Al-Faszir noszą znamiona ludobójstwa. Według odrębnego dochodzenia podczas krwawej ofensywy pod koniec października siły RSF zabiły sześć tysięcy osób.

Dowiedz się więcej: Zabito wszystkie pacjentki. 460 ofiar w szpitalu położniczym

"Rzeźnik z Al-Faszir" po cichu zwolniony

We wtorek Agencja Reuters podała, powołując się na informację z dziewięciu źródeł, że Siły Szybkiego Wsparcia "po cichu" zwolniły Al-Fateh Abdullaha Idrisa. Abu Lulu miał powrócić do czynnej służby. Według agencji funkcjonariusze RSF apelowali o to, aby podnieść morale walczących. Obecność "rzeźnika z Al-Faszir" na polu bitwy potwierdziło dziewięciu świadków, m.in. trzej byli dowódcy oddziału.

Al-Fateh Abdullah Idris (pierwszy z lewej) Źródło zdjęcia: Reuters

Rząd koalicyjny pod przywództwem RSF, odpowiadając na pytanie Reutersa, zaprzeczył jednak, by uwolnił Abu Lulu. Według rzecznika Ahmeda Tuguda Lisana informacje te są "nieprawdziwe, złośliwe i całkowicie fałszywe". W oświadczeniu przesłanym do agencji napisano, że "Abu Lulu i inni oskarżeni o naruszenia podczas wyzwolenia Al-Faszir przebywają w areszcie" i "nigdy nie opuścili więzienia".

Wojna w Sudanie

Wojna w Sudanie trwa od 2023 roku, kiedy sudańskie wojsko i Siły Szybkiego Wsparcia, dawni sojusznicy, zwrócili się przeciwko sobie. Doprowadziło to do przemocy na masową skalę. Organizacje pomocowe określają konfilkt mianem największego kryzysu humanitarnego na świecie.