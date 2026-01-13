Logo strona główna
Świat

Rząd po trzech latach wraca do stolicy. Razem z nim milion osób

shutterstock_2348565381
Sudańczycy uciekający przed przemocą w Al-Faszir w mieście Tawila
Źródło: Reuters
Sudański rząd po niemal trzech latach powraca do stolicy, z której musiał uciekać z powodu trwającej w kraju wojny domowej. W niedzielę powrót oficjalnie ogłosił premier kraju, Kamel Idris, choć konflikt cały czas trwa.
Kluczowe fakty:
  • Konflikt wybuchł 15 kwietnia 2023 roku między regularną armią a paramilitarnymi Siłami Szybkiego Wsparcia (RSF).
  • W pierwszych miesiącach wojny razem z rządem z objętego ciężkimi walkami Chartumu uciekło ponad 3,7 miliona osób.
  • Powrót rządu do Chartumu nie oznacza końca konfliktu w Sudanie.

"Wróciliśmy dzisiaj. Rząd nadziei powraca do stolicy kraju" – powiedział w niedzielę premier Sudanu Kamel Idris w Chartumie, cytowany przez "Sudan Tribune". Obiecał odbudowę szpitali oraz poprawę dostępu do edukacji, energii elektrycznej, wody i usług sanitarnych dla ponad miliona mieszkańców, którzy już także powrócili do stolicy. Zapewnił ich, że rok 2026 będzie rokiem pokoju w Sudanie, wzrostu gospodarczego i walki z inflacją, która obecnie wynosi 73 procent.

Wojna domowa w Sudanie

Konflikt, który wybuchł 15 kwietnia 2023 roku między regularną armią a paramilitarnymi Siłami Szybkiego Wsparcia (RSF), zmusił rząd do opuszczenia stolicy i wycofania się na wschód do miasta Port Sudan nad Morzem Czerwonym, który został wyznaczony na tymczasową stolicę.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Kanały pełne ciał widoczne z kosmosu. Szokujące ustalenia

Kanały pełne ciał widoczne z kosmosu. Szokujące ustalenia

Uderzyli w przedszkole. Zginęło kilkadziesiąt osób, w tym dzieci

Uderzyli w przedszkole. Zginęło kilkadziesiąt osób, w tym dzieci

W pierwszych miesiącach wojny razem z rządem z objętego ciężkimi walkami Chartumu uciekło ponad 3,7 miliona osób. Miasto opuścili również zagraniczni dyplomaci i pracownicy organizacji międzynarodowych, w tym ONZ.

Powrót rządu do Chartumu nie oznacza jednak końca wojny. Mimo sukcesów w ostatnich miesiącach, spośród 18 stanów Sudanu wierna rządowi armia kontroluje 13 położonych na południu, północy, wschodzie i w centrum kraju, w tym stolicę. Pozostałe stany, skupione na zachodzie w regionach Darfur i Kordofan, nadal pozostają w rękach RSF. Właśnie tam wciąż trwają ciężkie walki.

Najnowsze dane ONZ pokazują, że z powodu wojny w całym Sudanie 9,3 miliona ludzi zostało zmuszonych do opuszczenia swoich domów, a ponad 4,3 miliona uciekło za granicę, co stanowi ogromne obciążenie dla krajów sąsiednich. Dodatkowo ponad 21 milionów Sudańczyków zmaga się z poważnym niedoborem żywności.

pc

Autorka/Autor: mart//mm

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Sudan
