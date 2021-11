Przeciwnicy puczu w Sudanie znów na ulicach. Ponad sto osób zatrzymanych

25 października siły wojskowe rozwiązały sudański rząd oraz ogłosiły wprowadzenie stanu wyjątkowego. Dotychczasowy premier Abdallah Hamduk został umieszczony w areszcie domowym. Aresztowano wielu urzędników i polityków. AP zwróciła uwagę, że pucz pogrzebał szanse na planowane przejście państwa do ustroju demokratycznego po obaleniu wieloletniego autokratycznego przywódcy kraju Omara al-Baszira.

Aresztowano głównie nauczycieli

Siły bezpieczeństwa do rozproszenia demonstrujących używały gazu łzawiącego i aresztowały co najmniej 113 osób, głównie nauczycieli - poinformował cytowany przez AP prawnik Moez Hadra. Dodał, że w innych częściach stolicy odbywały się mniejsze manifestacje.

Hamduk żąda uwolnienia zatrzymanych

Przebywający w areszcie domowym Hamduk żąda uwolnienia zatrzymanych podczas zamachu stanu urzędników i polityków. Chce również gwarancji, że wojsko wróci do obowiązujących przed 25 października ustaleń o podziale władzy - przekazał AP pragnący zachować anonimowość przedstawiciel władz.

Z kolei wojsko utrzymuje, że nie doszło do przewrotu, a armia interweniowała jedynie po to, by "skorygować przebieg" procesu transformacji. Mediatorzy, łącznie z wysłannikiem ONZ w Sudanie, pracują nad "łagodzeniem stanowisk obu stron", zanim zaangażują się w "znaczące, być może bezpośrednie rozmowy" - dodał rozmówca AP.