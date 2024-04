Dyplomaci i pracownicy organizacji humanitarnych biorący udział w zorganizowanej przez Francję, Niemcy i Unię Europejską konferencji mają nadzieję na zebranie ponad miliarda dolarów. - To jasne, że seria kryzysów - mam na myśli Ukrainę i Strefę Gazy - zepchnęły w cień kryzys sudański - powiedział zebranym Stephane Sejourne, minister spraw zagranicznych Francji.

Podczas poniedziałkowych rozmów UE zadeklaruje 250 milionów euro, Francja - 110 milionów, a Niemcy zobowiążą się do przekazania 244 milionów euro. Stany Zjednoczone - twierdzi Reuters - poinformują o wypłacie 147 milionów dolarów. ONZ oszacowała, że na dostawy podstawowych produktów i żywności oraz na opiekę zdrowotną dla około 24 milionów ludzi (47 procent ludności Sudanu) potrzeba około 2,7 miliarda dolarów.

Problemy z dostępem do potrzebujących

Sytuacja humanitarna w Sudanie pogarsza się od wielu miesięcy. Niedawno organizacja Save The Children ostrzegła, że powszechne niedożywienie może spowodować śmierć 230 tysięcy dzieci i kobiet w ciąży. Natomiast według ONZ w nadchodzących miesiącach prawie 5 milionów ludzi może znaleźć się w sytuacji "katastrofalnego braku bezpieczeństwa żywnościowego" (jest to najwyższy poziom na skali tzw. Zintegrowanej Klasyfikacji Bezpieczeństwa Żywnościowego) - poinformowała agencja AFP.

Dodatkowym problemem jest dostęp organizacji humanitarnych do potrzebującej pomocy ludności. Zdaniem szefowej WFP aktualnie pomoc nie może dotrzeć "do 90 procent populacji" - przekazała agencja.

Walki w Sudanie

W Sudanie od kwietnia ubiegłego roku trwają walki między armią a paramilitarnymi Siłami Szybkiego Wsparcia (RSF). Obie te siły przeprowadziły w 2021 roku zamach stanu. Jednak plan włączenia RSF do regularnej armii wywołał rozłam, który doprowadził do wojny domowej. Jej rezultatem są nie tylko tysiące ofiar śmiertelnych, ale także fala uchodźców. Dotychczas ponad 8,5 miliona mieszkańców musiało opuścić domy, by schronić się w bezpieczniejszych regionach kraju lub za granicą.