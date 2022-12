Z aresztu do szpitala. Stan zdrowia byłego prezydenta Sudanu się pogorszył

czytaj dalej

Tej zimy Ukraina powinna stać się jednym wielkim "punktem niezłomności" - powiedział prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Wzywając rodaków do cierpliwości i pomagania sobie nawzajem, dodał, że jeśli wytrwają, to "obronią wszystko". - Rosja wciąż ma rakiety i przewagę w artylerii, ale u nas jest to, czego okupant nie ma i nie będzie mieć: my bronimy swojego domu i to daje największą motywację - stwierdził.