Walki w Sudanie, groźba katastrofy humanitarnej. ONZ ostrzega

Kolejne zawieszenie broni w Sudanie okazało się pustą obietnicą. W kraju wciąż trwają walki, które koncentrują się głównie w stolicy kraju, Chartumie. Organizacja Narodów Zjednoczonych ostrzega, że sytuacja humanitarna w Sudanie zbliża się do punktu krytycznego. - Skala i tempo rozwoju wydarzeń w Sudanie są bezprecedensowe - oświadczył podsekretarz generalny ONZ do spraw humanitarnych Martin Griffiths.

Walczące o władzę w kraju wojska rządowe i paramilitarne Siły Szybkiego Wsparcia (RSF) zgodziły się na przedłużenie rozejmu na kolejne trzy doby, od północy z niedzieli na poniedziałek. To kolejne zawieszenie broni, które zostało zerwane zaraz po jego zawarciu.

Codzienność w cieniu walk

- Muszę dalej pracować, zwłaszcza w obliczu tego, co się dzieje. Wszystko jest teraz droższe - powiedział agencji Reutera Abdelbagi, fryzjer z Chartumu. - Pojawiam się w pracy na dwie-trzy godziny, potem zamykam, bo robi się niebezpiecznie - dodał.

Viktoria, która dorabia na sprzedaży herbaty na ulicy, powiedziała dziennikarzowi agencji Reutera, że musi pracować, by utrzymać swoją rodzinę. - Więc ryzykuję życiem. Jeśli Bóg dopomoże, uda mi się zdobyć dla dzieci trochę jedzenia. Samo bezczynne siedzenie nie pomoże, podobnie jak strach - mówiła kobieta w rozmowie z agencją.

ONZ ostrzega przed tragicznym w skutkach kryzysem humanitarnym

- Skala i tempo rozwoju wydarzeń w Sudanie są bezprecedensowe. Jesteśmy bardzo zaniepokojeni natychmiastowym, ale także długoterminowym wpływem [konfliktu - przyp. red.] na mieszkańców Sudanu i całego regionu - ostrzegł w niedzielę podsekretarz generalny ONZ do spraw humanitarnych Martin Griffiths, który udaje się do Sudanu, by zbadać na miejscu możliwości pomocy. Dodał, że większość magazynów i punktów pomocy humanitarnej na miejscu została obrabowana.