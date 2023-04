Sudan. Ambasador UE zaatakowany w rezydencji

Ambasador Unii Europejskiej w Sudanie Aidan O'Hara został w poniedziałek zaatakowany we własnej rezydencji w Chartumie - poinformował szef unijnej dyplomacji Josep Borrell. Co najmniej 185 osób poniosło śmierć na skutek trwających w Sudanie walk.

Biały Dom: wzywamy do natychmiastowego rozejmu

Krwawe walki w Sudanie

W stolicy kraju - Chartumie, odcięto zasilanie elektryczne, nie funkcjonują wodociągi, nie działają szpitale. Wysłannik ONZ do Sudanu Volker Perthes oświadczył, że obie strony nie wykazały żadnych oznak chęci do negocjacji - podał Reuters.

Walki w stolicy Sudanu, Chartumie

W ramach proponowanych przez rząd zmian RSF miały zostać wcielone do regularnych sił zbrojnych, ale generałowie nie mogli zgodzić się, co do terminu, w jakim ma to nastąpić, a polityczny spór przerodził się w starcia zbrojne.