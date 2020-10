"Wielkie zwycięstwo dla pokoju na świecie", początek "nowej ery". Sudan i Izrael normalizują stosunki

Premier Izraela Benjamin Netanjahu poinformował w piątek o normalizacji stosunków dyplomatycznych jego państwa z Sudanem, określając ten krok jako początek "nowej ery" w regionie. Sudan to kolejne, po Zjednoczonych Emiratach Arabskich i Bahrajnie, państwo muzułmańskie, które zdecydowało się na taki krok.

Szef izraelskiego rządu określił to porozumienie jako początek "nowej ery" w regionie.

"Wielkie zwycięstwo dla pokoju na świecie"

O porozumieniu na Twitterze poinformował również Donald Trump. "To wielkie zwycięstwo dla Stanów Zjednoczonych i pokoju na świecie. Sudan zgodził się na porozumienie pokojowe i normalizację stosunków z Izraelem" – napisał.

"Obok Zjednoczonych Emiratów Arabskich i Bahrajnu jest to trzeci muzułmański kraj, który to uczynił w zaledwie kilka tygodni. Kolejne pójdą ich śladem" – dodał prezydent USA.

Delegacja amerykańsko-izraelska w Sudanie

Wcześniej w piątek agencja AP informowała, że w tym tygodniu do stolicy Sudanu Chartumu przybyła delegacja amerykańsko-izraelska w celach ustalania umowy o porozumieniu między krajami.

Według AP delegacja przybyła do Sudanu w środę prywatnym samolotem z Tel Awiwu. Po około siedmiu godzinach samolot wrócił do stolicy Izraela. Wizytę potwierdzili dwaj wyżsi urzędnicy państwowi w Sudanie, chcący zachować anonimowość. Jeden z nich, wysoki rangą wojskowy powiedział, że delegacja amerykańsko-izraelska przybyła, aby wprowadzić ostatnie poprawki do umowy ustanawiającej stosunki z Izraelem.