Ewakuacja sierocińca w Sudanie po śmierci kilkudziesięciu dzieci

Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża uczestniczący w rozpoczętej w środę ewakuacji, przekazał w czwartek, że dzieci od pierwszego do 15. roku życia zostały wywiezione do bezpiecznej lokalizacji w mieście Wad Madani, około 200 kilometrów na południowy wschód od Chartumu.

MKCK przekazało, że w pierwszej fazie operacji udało się ewakuować 280 dzieci oraz 70 opiekunów. Rzecznik organizacji dodał później, że liczba ocalonych sierot wzrosła do 300. Informację tę potwierdził później Siddig Frini z sudańskiego ministerstwa rozwoju społecznego, które nadzoruje ośrodki pomocowe w kraju.

Śmierć dzieci w sierocińcu

Pod koniec maja agencja Reutera informowała, że od rozpoczęcia konfliktu w połowie kwietnia co najmniej 50 dzieci, z czego wiele to niemowlęta, zmarło w państwowym sierocińcu Mygoma w stolicy kraju. Władze informowały, że śmierć dzieci spowodowana była głównie niedożywieniem, odwodnieniem i chorobami, ponieważ personel placówki nie mógł dotrzeć do obiektu ze względu na trwające walki.