Eskalacja konfliktu w Darfurze Zachodnim. Zabici i ranni

Co najmniej 18 osób zginęło, a 54 zostały ranne w starciach między przedstawicielami grupy etnicznej Masalitów oraz lokalnych milicji innych wspólnot, jakie wybuchły w niedzielę w stolicy Darfuru Zachodniego Al-Dżunajnie.

W liczącej 178 tysięcy mieszkańców Al-Dżunajnie doszło w poniedziałek do eskalacji konfliktu pomiędzy miejscową milicją a Masalitami. W starciach zginęło 18 osób. "Ranni, których liczbę oceniamy na 54 osób, trafili do szpitala uniwersyteckiego w Al-Dżunajnie" - zaznaczono w komunikacie opublikowanym przez komitet lekarzy sudańskich.

Darfur Zachodni jest jednym z pięciu stanów historycznego Darfuru, który zamieszkiwany jest przez liczne grupy etniczne, w tym przez Arabów, którzy byli faworyzowani przez byłego prezydenta Sudanu Omara el-Baszira i zachęcani do czystek etnicznych w tym regionie. Oprócz Arabów Darfur zamieszkują także rozmaite plemiona czarnej ludności Afryki oraz wiele pomniejszych grup wyznaniowych. Od blisko stu lat toczą się tam wojny religijne oraz walka o dostęp do źródeł wody pitnej.

Konflikt w Darfurze

W 2003 roku doszło do eskalacji zadawnionego konfliktu, co pociągnęło za sobą wiele ofiar i konieczność emigracji części mieszkańców. Konflikt ten jest określany przez ONZ jako największy kryzys humanitarny na świecie. Liczba jego ofiar po 2003 roku jest szacowana na ponad 200 tysięcy osób, a łączny bilans ofiar śmiertelnych w trwającej ponad 50 lat konfrontacji przekracza już 2 miliony. Dwa razy tyle ludzi zostało zmuszonych do ucieczki.