Brytyjski lekarz ranny w Sudanie. Sam ruszył na ratunek schorowanej matce i córce 

W trosce o bezpieczeństwo rodziny, personalia jej członków nie zostały ujawnione. Jak wynika z relacji kobiety, jej siostra i wymagająca stałej opieki lekarskiej babcia od pięciu dni przebywały w pozbawionym dostępu do bieżącej wody i elektryczności domu wuja w Chartumie. Jej ojciec, emerytowany medyk z 30-letnim stażem w brytyjskiej służbie zdrowia, zdecydował się na "zaryzykowanie własnego życia" i przejechanie przez objętą walkami stolicę Sudanu, by móc przewieźć je w bezpieczniejsze miejsce. W trakcie podróży jego samochód został ostrzelany. - Mój ojciec kontynuował podróż, ale gdy strzały zaczęły padać ze wszystkich stron, zatrzymał się - relacjonuje w rozmowie z Independent córka lekarza. - Kiedy wysiadł z auta, poczuł się słabo. Zaczął odczuwać intensywne ciepło na swojej nodze, ale z powodu adrenaliny i strachu nie poświęcił temu wiele uwagi - dodaje. Jak się później okazało, ciepło, które odczuwał mężczyzna promieniowało z rany postrzałowej.

Lekarz został postrzelony na ulicach Chartumu

Całej rodzinie wspólnie udało się opuścić budynek i dotrzeć do domu matki lekarza, który był celem ich podróży. Ze względów bezpieczeństwa krewni zdecydowali, że nie będą zatrzymywać się w żadnej z pobliskich aptek, ani przewozić postrzelonego lekarza do szpitala. Jest leczony przy pomocy własnych zapasów. Przebywająca w Wielkiej Brytanii córka medyka przyznała, że usiłuje, we współpracy z Biurem Spraw Zagranicznych, zorganizować ewakuację swoich bliskich z Sudanu. Przeszkodą w tej kwestii jednak fakt, iż jej schorowana babcia posiada jedynie sudańskie obywatelstwo, a nie jak reszta rodziny podwójne - brytyjskie i sudańskie. - Mój ojciec nie może zostawić mojej babci samej - tłumaczy.

Walki w Sudanie

Konflikt pomiędzy sudańską armią i paramilitarnymi Siłami Szybkiego Wsparcia (RSF) wybuchł 15 kwietnia. W ramach proponowanych przez rząd zmian RSF miały zostać wcielone do regularnych sił zbrojnych. Generałowie nie mogli jednak zgodzić się co do terminu, w jakim miałoby to nastąpić, a polityczny spór przerodził się w wojnę domową. Liczba ofiar konfliktu szacowana jest na co najmniej 427 - podaje agencja Reutera. Zniszczeniom uległy budynki szpitalne i inne elementy infrastruktury publicznej.