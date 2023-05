Wyszedł z domu szukać pomocy. Gdy trafił go snajper, jego żona zmarła z głodu

85-latek postrzelony, 80-latka zmarła z głodu

Zamiast tego Abdalla Sholgami i Alaweya Rishwana usłyszeli, by sami udali się na lotnisko oddalone 40 km od stolicy. BBC zauważa, że taka wyprawa oznaczałaby pokonanie dużego dystansu, w tym przedostanie się przez strefę trwających walk. W związku z tym małżeństwo nie podjęło próby samodzielnego udania się na lotnisko. Pozostali w domu, jednak bez dostępu do wody i jedzenia musieli w końcu zacząć szukać pomocy.

85-latek zdecydował się w końcu wyjść z domu w poszukiwaniu zaopatrzenia. Niedługo później został trzykrotnie postrzelony przez snajperów - w rękę, klatkę piersiową oraz plecy. Mężczyznę zdołał uratować jego syn, który jest lekarzem i również mieszka w Chartumie. Ponieważ nie działały okoliczne szpitale, musiał on sam zoperować swojego ojca bez dostępu do znieczulenia. Abdalla Sholgami przeżył, jednak nikt nie był w stanie wrócić do jego niepełnosprawnej żony, która została w domu otoczonym przez snajperów. Według BBC kobieta kilka dni później została znaleziona w swoim domu martwa przez pracownika pobliskiej tureckiej ambasady.

MSZ: skrajnie smutny przypadek

Rodzina małżeństwa nie może pogodzić się z brakiem jakiejkolwiek pomocy ze strony brytyjskiej ambasady. - To, co przydarzyło się moim dziadkom, było zbrodnią przeciwko ludzkości, nie tylko ze strony RSF (sił paramilitarnych - red.), armii Sudanu, ale także ze strony brytyjskiej ambasady. Tylko oni mogli zapobiec tej sytuacji - stwierdziła Azhaar. Jej 85-letni dziadek zdołał odzyskać zdrowie w dostatecznym stopniu, by uciec do Egiptu, gdzie poddawany jest dalszemu leczeniu.