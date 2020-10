Prywatny samolot z Tel Awiwu, siedem godzin delegacji. "Myślę, że wkrótce będziemy mieć kilka sukcesów"

Do Chartumu przybyła w tym tygodniu delegacja amerykańsko-izraelska, aby zawrzeć umowę o normalizacji stosunków Sudanu z Izraelem, informuje agencja AP.

Według AP delegacja przybyła do Sudanu w środę prywatnym samolotem z Tel Awiwu. Po około siedmiu godzinach samolot wrócił do stolicy Izraela. Wizytę potwierdzili dwaj wyżsi urzędnicy państwowi w Sudanie, chcący zachować anonimowość. Jeden z nich, wysoki rangą wojskowy powiedział, że delegacja amerykańsko-izraelska przybyła, aby wprowadzić ostatnie poprawki do umowy ustanawiającej stosunki z Izraelem.