"Był świadomym, chętnym i energicznym sprawcą tych zbrodni". Obrona twierdzi, że ich klient jest kimś innym

31 zarzutów związanych z popełnieniem zbrodni przeciwko ludzkości postawił Międzynarodowy Trybunał Karny w Hadze jednemu z przywódców milicji urządzających naloty na wsie i miasta w Darfurze, zachodniej części Sudanu. Jest to przygotowanie do pierwszego w historii MTK procesu związanego z przemocą w konflikcie w Darfurze.

Ali Muhammad Ali Abd-Ar-Rahman, znany jako Ali Kuszajb został oskarżony między innymi o morderstwa, stosowanie tortur i gwałty. Prokuratorzy Międzynarodowego Trybunału w Hadze wskazali go jako "budzącego postrach oraz czczonego" przywódcę milicji dżandżawidzkiej, zbrojnej muzułmańskiej bojówki działającej w Darfurze oraz we wschodniej części Czadu, popełniającego zbrodnie w latach 2003-2004, czyli w momencie największego nasilenia konfliktu.

"Był świadomym, chętnym i energicznym sprawcą tych zbrodni"

Oskarżony nie odniósł się do zarzutów, ale zespół jego obrońców argumentował, że Abd-Ar-Rahman to nie Ali Kuszajb. Fatou Bansouda, wiceprokurator MTK, powiedziała, że wykaże, że Abd-Ar-Rahman przeprowadził ataki na miasta i wsie i był odpowiedzialny za ponad 300 morderstw oraz grabieże, które zmusiły 40 tys. cywilów do opuszczenia swoich domów.