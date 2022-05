19 uczniów i dwie nauczycielki. Kim są ofiary strzelaniny w Teksasie?

Nauczycielka z wieloletnim doświadczeniem, której poświęcenie dla uczennicy z zespołem Downa budziło podziw, radosny 10-latek, który kochał tańczyć, a także czwartoklasista, który uwielbiał baseball - to jak opisuje "Washington Post" ofiary wtorkowej strzelaniny w Robb Elementary School w Teksasie. Lokalne media informują też o śmierci dziewczynki, która "zginęła jak bohaterka". Na liście zabitych, obok ich nazwisk, widnieje jeszcze 18 innych osób.

We wtorek, zaledwie kilka dni przed rozpoczęciem letnich wakacji w Teksasie, do podstawówki w Uvalde wszedł uzbrojony 18-latek i otworzył ogień w jednej z klas, "rozpętując rzeź, jakiej nie widziano w amerykańskiej szkole od blisko dekady" - pisze w środę "Washington Post". Licząca 16 tysięcy mieszkańców miejscowość pogrążyła się w żałobie.

Nazwiska ofiar, które straciły życie we wtorkowej strzelaninie - w tym co najmniej 19 dzieci i dwie nauczycielki - zaczęły pojawiać się w mediach następnego dnia po tragedii.

Eva Mireles, 44 lata

Jej ciotka, która potwierdziła śmierć kobiety, powiedziała, że Mireles była zawsze wesoła i aktywna. Wspominała, że często wstawała przed wschodem słońca, by wybrać się z bliskimi na piesze wycieczki, uwielbiała rodzinne spotkania. - Robiła wszystko, co mogła, by wieść długie życie, a ono zostało przerwane tak wcześnie - powiedziała rozmówczyni "Washington Post".