8-letnia dziewczynka zginęła w strzelaninie. "To nie był przypadkowy akt przemocy"

Ośmioletnia dziewczynka zginęła, troje dzieci zostało rannych, a łącznie 11 osób odniosło obrażenia. To skutki sobotniej strzelaniny w Chicago, w amerykańskim stanie Illinois. Najnowsze doniesienia podały w niedzielę władze.

Według raportu policji do strzelaniny doszło w sobotę, gdy około godz. 21 rodzinne zgromadzenie zaatakowało co najmniej dwóch napastników. Funkcjonariusze przypisują to przemocy związanej z porachunkami gangów w południowej części miasta.