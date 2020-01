Strzały w Rot am See. "Możliwe ofiary śmiertelne"

W mieście Rot am See w południowo-zachodnich Niemczech w piątek padły strzały. Napastnik został zatrzymany - podała miejscowa policja. Według mediów w ataku zginęło kilka osób.

Strzały padły o godzinie 12.45 w restauracji w centrum 5-tysięcznej miejscowości Rot am See w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia. Policja informuje o kilku rannych oraz o "możliwych ofiarach śmiertelnych". Nie podano dokładnej ich liczby. Niemiecka agencja dpa pisze, że w ataku zginęło sześć osób. Według miejscowych mediów wszystkie ofiary należały do jednej rodziny.