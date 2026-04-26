Na balu padły strzały. Trump o szczegółach zajścia
- Prezydent USA Donald Trump uczestniczył w sobotę w balu korespondentów Białego Domu w hotelu Hilton w Waszyngtonie.
- W trakcie uroczystości w hotelowym lobby padły strzały. Służby zatrzymały podejrzanego mężczyznę.
- Prezydent, pierwsza dama, wiceprezydent J.D. Vance i pozostali przedstawiciele administracji zostali ewakuowani z sali, gdzie odbywała się kolacja.
Decyzją służb uroczystość została zakończona, a Donald Trump powrócił do Białego Domu i wystąpił na konferencji prasowej. - To było dość nieoczekiwane, ale Secret Service i organy ścigania zadziałały w sposób fantastyczny - powiedział.
Poinformował, że strzelec miał "różne rodzaje broni" i został postrzelony jeden z amerykańskich funkcjonariuszy. - Miał bardzo dobrą kamizelkę kuloodporną. Strzał padł do niego z bardzo potężnej broni z niedużej odległości. Kamizelka zadziałała. Rozmawiałem z tym funkcjonariuszem. Jest w fantastycznej formie, bardzo dobrze sobie radzi. Jest w bardzo dobrym nastroju - mówił Trump.
- To było wydarzenie poświęcone wolności wypowiedzi, które miało zgromadzić członków obydwu partii, przedstawicieli mediów. I z całą pewnością tak się stało. Sala była bardzo zjednoczona. To było coś naprawdę pięknego - podkreślił.
"Myślałem, że to spadła taca z naczyniami"
Trump mówił o swojej reakcji w pierwszych chwilach po usłyszeniu wystrzałów. - Siedzieliśmy obok siebie. Po mojej prawej stronie siedziała pierwsza dama. Usłyszałem hałas. Pomyślałem, że to spadła taca z naczyniami. Zdarzało się to oczywiście wcześniej. Było dosyć głośno. To wszystko było również dosyć daleko - mówił.
- Niektórzy zrozumieli to bardzo szybko, niektórzy nie. Ja obserwowałem, co się dzieje. Melania miała pełną świadomość tego, co się dzieje. Natychmiast się zorientowała. Powiedziała: to zły dźwięk. Zostaliśmy natychmiast stamtąd usunięci. Inne osoby również - relacjonował prezydent USA.
Źródło: TVN24
