Świat

Strzały na balu z udziałem Donalda Trumpa. Prezydent "prawdopodobnie" był jego celem

Donald Trump
Zatrzymanie napastnika, który strzelał na balu dziennikarzy w Waszyngtonie
Źródło: Reuters
Celem napastnika, który oddał strzały w hotelu, gdzie odbywał się bal korespondentów Białego Domu, byli członkowie administracji, w tym najprawdopodobniej prezydent USA Donald Trump - przekazał pełniący obowiązku prokurator generalny USA. Podejrzany to 31-letni mieszkaniec stanu Kalifornia. Policja poinformowała, że był on uzbrojony w strzelbę, pistolet i "wiele noży".
Kluczowe fakty:
  • Prezydent USA Donald Trump uczestniczył w sobotę w balu korespondentów Białego Domu w hotelu Hilton w Waszyngtonie.
  • W trakcie uroczystości w hotelowym lobby padły strzały. Służby zatrzymały podejrzanego mężczyznę.
  • Prezydent, pierwsza dama, wiceprezydent J.D. Vance i pozostali przedstawiciele administracji zostali ewakuowani z sali, gdzie odbywała się kolacja.

Na balu korespondentów Białego Domu, który odbywał się w sobotę wieczorem czasu lokalnego w hotelu Hilton w Waszyngtonie, rozległy się strzały. Będący na przyjęciu prezydent USA Donald Trump, pierwsza dama Melania Trump, wiceprezydent J.D. Vance oraz inni członkowie administracji zostali ewakuowani.

Strzelec został zatrzymany. Co o nim wiemy?

Kim jest napastnik?

Donald Trump na późniejszej konferencji prasowej powiedział, że napastnik był uzbrojony w wiele sztuk broni. Według policji mężczyzna miał przy sobie strzelbę, pistolet i "wiele noży". Najpewniej działał w pojedynkę. Nazwał go "szaleńcem".

Trafił do szpitala na badania.

Agencja AP podała, że sprawca to 31-letni Cole Tomas Allen z Torrance w Kalifornii. Policja ustaliła, że miał tej nocy wynajęty pokój w hotelu. Służby przeszukują jego mieszkanie w Kalifornii.

Allen jest zarejestrowany jako wyborca niezależny. Uzyskał dyplom z inżynierii mechanicznej na politechnice CalTech i studiował informatykę na uczelni Cal State Dominguez Hills. W grudniu 2024 r. został "nauczycielem miesiąca" w firmie oferującej korepetycje, usługi doradcze i przygotowanie do egzaminów na studia - ustalił "Los Angeles Times".

Trump udostępnił w mediach społecznościowych zdjęcie mężczyzny z gołym torsem, który - ze skrępowanymi rękoma - leży na ziemi. Prezydent USA nie napisał, kim jest osoba na zdjęciu, ale amerykańskie media podają, że to podejrzany o dokonanie ataku.

Domniemany sprawca ataku w Waszyngtonie
Źródło: Truth Social

Kto był jego celem?

Sprawca ataku powiedział po zatrzymaniu, że jego celem byli członkowie administracji prezydenta USA Donalda Trumpa - przekazała w niedzielę stacja CBS, powołując się na dwa źródła.

Tak też uważają organy ścigania - jak poinformował pełniący obowiązki prokuratora generalnego USA Todd Blanche.

- Wygląda na to, że rzeczywiście obrał sobie za cel osoby pracujące w administracji, prawdopodobnie w tym prezydenta - powiedział Blanche w programie "Meet the Press" na antenie NBC News.

Jak dokonał ataku?

Burmistrz Dystryktu Kolumbii Muriel Bowser przekazała, że "strzelec przebiegł przez punkt kontroli Secret Service w lobby hotelu". -Agenci zatrzymali podejrzanego. Jeden z agentów został ranny i został przetransportowany do lokalnego szpitala, gdzie w tej chwili jest poddawany procedurom - przekazała. Prezydent powiadomił wcześniej, że postrzelony tego wieczoru agent Secret Service jest w dobrym stanie.

- Nie mamy żadnego powodu, by obecnie uważać, że ktokolwiek inny był w to [dokonanie ataku - red.] zaangażowany - stwierdziła.

Służby ochraniające Donalda Trumpa
Źródło: PAP/EPA/YURI GRIPAS

Trump w mediach społecznościowych opublikował też nagranie, na którym widać, jak napastnik przebiega przez kontrolę bezpieczeństwa, a w pościg za nim ruszają przedstawiciele organów ścigania. Napastnik nie dotarł do sali balowej.

Nagranie z kamer monitoringu opublikowane przez Donalda Trumpa
Źródło: Reuters

Napastnik nie dotarł do sali balowej, na której przebywał Trump, pierwsza dama, wiceprezydent i inni przedstawiciele gabinetu, a także setki dziennikarzy. Podejrzany otworzył ogień w lobby hotelowym i został ujęty przez służby.

- Strzelec leżał na ziemi i strzelał, gdy go zobaczyłem, byłem zaraz obok - powiedział dziennikarz CNN Wolf Blitzer. - Strzały były tak głośne, tak straszne, wszyscy byliśmy wystraszeni. Nie mieliśmy pojęcia, co się dzieje - dodał.

Co mu grozi?

Prokurator USA w Dystrykcie Kolumbii Jeanine Pirro poinformowała, że napastnikowi zostaną postawione dwa zarzuty: użycia broni palnej podczas popełnienia przestępstwa z użyciem przemocy oraz napaści na funkcjonariusza federalnego z użyciem niebezpiecznej broni - przekazała BBC.

Pirro podkreśliła, że chociaż w zdarzeniu ranny został tylko jeden agent Secret Service, "na podstawie tego, co na razie wiemy, jasne jest, że ten człowiek miał zamiar wyrządzić jak najwięcej krzywdy i szkód". Podkreśliła, że został zatrzymany tylko dlatego, że zadziałała kontrola bezpieczeństwa.

Jak powiedział na antenie NBC News p.o. prokuratora generalnego Todd Blanche, ​​podejrzany odmawia współpracy ze śledczymi.

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Will Oliver/PAP/EPA

Donald TrumpWaszyngtonAdministracja Donalda TrumpaUSAPrzestępstwa
