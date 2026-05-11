Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Wojna w Iranie
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Jest oskarżony o próbę zabicia Donalda Trumpa. Nie przyznał się do zarzutów

|
forum-1095451847
Strzały na balu z udziałem Donalda Trumpa. Nowe nagranie
Źródło: TVN24, Reuters
Cole Tomas Allen, mężczyzna oskarżony między innymi o próbę zamachu na prezydenta USA, nie przyznał się do stawianych mu zarzutów. Chce za to wyłączenia prokuratorów ze sprawy.

Cole Tomas Allen jest podejrzany w sprawie strzałów na balu korespondentów Białego Domu w hotelu Hilton w Waszyngtonie, w którym brał udział między innymi Donald Trump. Został oskarżony o próbę zamachu na prezydenta USA, napaść na funkcjonariusza federalnego oraz przestępstwa związane z bronią palną. Podczas poniedziałkowej rozprawy nie przyznał się do żadnego z zarzutów. Grozi mu kara dożywocia.

Rysunek z rozprawy z udziałem Cole'a Tomasa Allena
Rysunek z rozprawy z udziałem Cole'a Tomasa Allena
Źródło: Emily Goff / Reuters / Forum

Prokuratura twierdzi, że Allen oddał strzał w kierunku funkcjonariusza Secret Service podczas gali Stowarzyszenia Korespondentów przy Białym Domu (WHCA). Mimo początkowych wątpliwości, śledczy twierdzą, że mężczyzna postrzelił strzelbą funkcjonariusza, trafiając go w kamizelkę kuloodporną. Dowodem ma być kawałek śrutu zaplątany we włókna kamizelki.

Mężczyzna nie zabrał głosu w sądzie. Jego adwokat złożył oświadczenie w jego imieniu. Allen w trakcie rozprawy miał na sobie pomarańczowy kombinezon, a jego ręce i nogi skute były kajdankami.

Chcą wyłączenia prokuratorów ze sprawy

Reuters zaznacza, że poniedziałkowa rozprawa to zapowiedź próby wyłączenia ze sprawy pełniącego obowiązki prokuratora generalnego Todda Blanche'a oraz prokurator federalnej Jeanine Pirro, ponieważ byli oni obecni podczas kolacji, na której padły strzały.

Adwokat Allena, Eugene Ohm, powiedział, że obrona prawdopodobnie będzie domagać się wyłączenia ze sprawy całej prokuratury federalnej w Waszyngtonie, którą kieruje Pirro, ze względu na jej przyjaźń z Trumpem i status potencjalnej ofiary. "To zupełnie niestosowne, aby ofiary domniemanego zdarzenia tego typu prowadziły sprawę" - powiedział Ohm, cytowany przez Reutersa. Prokuratorzy mają odpowiedzieć na wniosek obrony do 22 maja, a następna rozprawa odbędzie się 29 czerwca.

Strzały na balu z udziałem Trumpa. Prokuratura pokazała nagranie
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Strzały na balu z udziałem Trumpa. Prokuratura pokazała nagranie

W zeszłym tygodniu jeden z sędziów przeprosił Allena za sposób, w jaki był traktowany w lokalnym więzieniu w Waszyngtonie, gdzie poddano go środkom zapobiegającym samobójstwu i odizolowano od innych osadzonych - przypomina Reuters.

OGLĄDAJ: "Kompletne oderwanie od rzeczywistości". Co wywołało pytanie dziennikarki?
Trump

"Kompletne oderwanie od rzeczywistości". Co wywołało pytanie dziennikarki?

Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Źródło: CNN, Reuters, PAP

Źródło zdjęcia głównego: Emily Goff / Reuters / Forum

Udostępnij:
Tagi:
USADonald TrumpPrzestępstwaWaszyngtonSąd
Kuba Koprzywa
Kuba Koprzywa
Dziennikarz tvn24.pl
Czytaj także:
Wycinka drzew (zdjęcie ilustracyjne)
Wypadek podczas wycinki drzew, nie żyje mężczyzna
Rzeszów
Garo
Szwedzka spółka wycofuje się z Polski. Powodem rosnące koszty
BIZNES
Uruchomiona zostanie autobusowa komunikacja zastępcza
Pierwsza linia metra ze skróconą trasą
WARSZAWA
imageTitle
Kolejny tenisista z czołówki wypada z Roland Garros. "Właściwa decyzja"
EUROSPORT
Szkolenie w ramach projektu "wGotowości"
"Rządzący są ponad zwykłymi ludźmi"? Co ze szkoleniami obronnymi
Gabriela Sieczkowska
Burze, piorun
Gdzie jest burza? Może spaść grad
METEO
Sprawa mieszkania komunalnego w Śródmieściu (zdjęcie ilustracyjne)
Rząd szykuje zmiany dla deweloperów. Zakaz podwyżek, wyższe kary
BIZNES
AdobeStock_648284343
Ekspertka: wycieczkowiec to inkubator wirusów. Dlaczego?
Anna Bielecka
Pete Hegseth
Stwierdził, że USA "zużyły mnóstwo amunicji". Odpowiedź szefa Pentagonu
Świat
Seniorki straciły oszczędności życia (zdj. ilustracyjne)
Pieniądze odebrał "policjant", wtedy zadzwoniły na 112
WARSZAWA
imageTitle
Lewandowski rozdarty. "Mam 38 lat zaraz, może to jest czas"
EUROSPORT
pieniadze pln renta emerytura shutterstock_2437719765_1
Skromne podwyżki emerytur. Oto prognozy na 2027 rok
BIZNES
Burze
Front przyniesie opady i burze. Kiedy aura się poprawi
METEO
shutterstock_2594879757
Bruksela prowadzi rozmowy z gigantami AI z USA
BIZNES
Jarosław Kaczyński, Mariusz Błaszczak, Przemysław Czarnek w Sejmie
PiS przeciwko kryptoaktywom. Posłowie chcą zakazu działalności
BIZNES
Uciekał przed policją i rozbił auto
Pijany, z zakazem prowadzenia uciekał przed policją
Wrocław
Centralne Biuro Antykorupcyjne (zdjęcie ilustracyjne)
Jest decyzja prezydenta w sprawie CBA
Polska
Port Ushuaia w Ziemi Ognistej, Argentyna
Skąd wziął się hantawirus na wycieczkowcu? Nowe informacje
Świat
shutterstock_2400636179
OpenAI odpiera zarzuty po strzelaninie. Rodzina ofiary obwinia ChatGPT
BIZNES
Tragiczny wypadek na A4 na Opolszczyźnie
Śmiertelny wypadek na A4, autostrada zablokowana
Opole
Budynek Sejmu
Najnowszy sondaż. Niedługo "układ sił po prawej stronie może nas zaskoczyć"
Polska
Spirit Airlines
To koniec ery tanich lotów? Ważny sygnał dla branży
BIZNES
Czołowe zderzenie na drodze w Konopnicy
Czołowe zderzenie, 21 osób poszkodowanych
Lublin
Waleń
Chcą wyciągnąć zwłoki z wody. "Ustalamy sposób przeprowadzenia akcji"
METEO
Policja zatrzymała dwóch nietrzeźwych kierowców (zdj. ilustracyjne)
Jeden nigdy nie miał prawa jazdy, drugi zataczał się na stacji paliw
WARSZAWA
Przylep pożar, 22
Winnych nie znaleziono, śledztwa umorzone
Lubuskie
Czterech Szwedów zatrzymanych na lotnisku w Gdańsku
Rozbój w centrum Gdańska, zatrzymani na lotnisku
Trójmiasto
Bałagan po imprezie techno w Pałacu w Wilanowie
Burza po imprezie w Wilanowie. "Przepraszamy"
Alicja Glinianowicz
23 min
kotecka_still_2_scaled
Premiera"Mówią o niej: mózg Zbigniewa Ziobry." Kim jest Patrycja Kotecka
Czarno na białym
Zbigniew Ziobro
Dlaczego nie ma ENA i tymczasowego aresztu dla Ziobry. Oto wyjaśnienie
Polska

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica