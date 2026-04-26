Świat

Trump o napastniku: kiedy czyta się jego manifest, jedno jest pewne

Zdjęcie opublikowane przez Donalda Trumpa po strzelaninie na kolacji korespondentów
Marcin Wrona o wydarzeniach na balu dziennikarzy. "Siedziałem przy stoliku numer 218"
Źródło: TVN24
Sprawca, który oddał strzały na balu, w którym brał udział prezydent USA, pisał wcześniej listy do swoich krewnych. Wynika z nich, że celem udaremnionego ataku byli urzędnicy administracji - tak ustalili amerykańscy śledczy. Sam Donald Trump powiedział dziennikarzom, że zatrzymany przez policję napastnik "nienawidzi chrześcijan".

W sobotę w holu hotelu Hilton w Waszyngtonie, gdzie odbywała się gali korespondentów przy Białym Domu z udziałem Donalda Trumpa, padły strzały. Strzelał 31-letni Cole Allen. Został zatrzymany przez służby.

Donald Trump w niedzielę w wywiadzie w Fox News mówił o napastniku. - Kiedy czyta się jego manifest, to widać, że nienawidzi chrześcijan, to jedno jest pewne. Nienawidzi chrześcijan, to była nienawiść. I myślę, że jego siostra albo brat donieśli o tym, skarżyli się nawet organom ścigania. Był człowiekiem z problemami - mówił.

Dopytywany o motywację Allena, powtórzył, że "miał wiele nienawiści w sercu" od długiego czasu. - To była sprawa religijna. Był mocno antychrześcijański - powiedział Trump.

Zdjęcie opublikowane przez Donalda Trumpa po strzelaninie na kolacji korespondentów
Listy pisane do rodziny

Wcześniej telewizja CBS podała, powołując się na wysokiego rangą urzędnika, że śledczy badają listy i pisma, których część napastnik zostawił w swoim pokoju hotelowym, a część wysłał do rodziny. Z listów tych wynika, że miał on zaatakować urzędników administracji. Podobne doniesienia przedstawiła telewizja Fox News.

Jeden członek rodziny Allena - według Fox News był to jego brat - poinformował o tym służby. Inny, przesłuchany przez śledczych po ataku, powiedział, że Allen wygłaszał radykalne poglądy i stale mówił o planie zrobienia "czegoś", aby naprawić problemy współczesnego świata. Władze miały też znaleźć na kontach podejrzanego w mediach społecznościowych antytrumpowskie i antychrześcijańskie wpisy.

Prokurator generalny o "prawdopodobnym celu" napastnika

Allen miał być "samotnym wilkiem"

Pełniący obowiązki prokuratora generalnego Todd Blanche powiedział w serii wywiadów między innymi dla telewizji NBC i CBS, że zatrzymany miał zamiar zaatakować członków administracji Trumpa, w tym prawdopodobnie samego prezydenta. Zaznaczył jednak, że pełny motyw nie został jeszcze ustalony. Ocenił też, że jak dotąd śledczy uważają, że był on "samotnym wilkiem" i z nikim nie współpracował.

FBI przeszukało dom w mieście Torrance w Kalifornii, w którym podejrzany mieszkał.

Cole Allen jest z wykształcenia inżynierem i informatykiem. Pracował na pół etatu jako nauczyciel przygotowujący uczniów do egzaminów na studia w Kalifornii.

