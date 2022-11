Unijna komisarz: Bułgaria, Rumunia i Chorwacja gotowe do wstąpienia do strefy Schengen

Bułgaria, Chorwacja i Rumunia są gotowe do wstąpienia do strefy Schengen - poinformowała w środę unijna komisarz ds. wewnętrznych Ylva Johansson. Według niej oczekiwanie tych państw na dołączenie do strefy trwa zbyt długo, a taka decyzja leży we wspólnym interesie wszystkich Europejczyków.

Według komisarz UE ds. wewnętrznych Ylvy Johansson, Bułgaria, Chorwacja i Rumunia "zdecydowanie udowodniły", że są w stanie spełnić warunki potrzebne do przystąpienia do strefy Schengen. Wymieniła przy tym poprawę zarządzania na granicach, zapewnienie transgranicznej kooperacji w zakresie egzekwowania prawa i przyjęcie jednolitej wizy Schengen.

Unijna komisarz: To nasz wspólny interes

Unijna komisarz podkreśliła, że te trzy państwa już zbyt długo oczekują na możliwość wejścia do Schengen. - Schengen to Europa. Te trzy państwa członkowskie zasługują na to, aby czuć się w pełni europejskie - powiedziała.

Bułgaria i Rumunia czekają na możliwość wejścia do strefy Schengen od ponad dekady, mimo że są członkami UE już od 15 lat. Komisja Europejska w 2011 roku potwierdziła gotowość tych państw na dołączenie do strefy i wielokrotnie wzywała państwa członkowskie do przyznania im tego statusu. W październiku br. Parlament Europejski wezwał państwa UE do dopuszczenia ich do strefy tak szybko, jak to możliwe. Do tej pory nie zrobiono tego ze względów politycznych - Francja, Niemcy, Finlandia, Szwecja, Holandia i Belgia sprzeciwiały się temu z powodu obaw dotyczących korupcji, przestępczości zorganizowanej i reform w sądownictwie tych państw. Opór ten jednak zelżał - przypomina portal Euronews.

Johansson poinformowała, że kwestia przystąpienia Bułgarii, Rumunii i Chorwacji do Schengen będzie poddana głosowaniu podczas spotkania unijnych ministrów spraw wewnętrznych 8 grudnia. - Oczekuję, że państwa członkowskie podejmą tę ważną, historyczną decyzję i będzie to moment wielkiej dumy dla obywateli tych państw, a co najważniejsze, będzie to decyzja w naszym wspólnym interesie - podkreśliła.

UE i strefa Schengen PAP

Czym jest strefa Schengen?

Do strefy Schengen należą 22 państwa z Unii Europejskiej (oprócz Irlandii, Cypru, Bułgarii, Chorwacji, Rumunii) i cztery spoza niej (Islandia, Norwegia, Szwajcaria, Lichtenstein). W strefie Schengen nie ma kontroli granicznych na wewnętrznych granicach państw do niej należących, a granice zewnętrzne są kontrolowane zgodnie ze ściśle określonymi zasadami.

Osoby podróżujące po strefie Schengen mogą swobodnie przekraczać granice państw, które są jej członkami i nie są (poza wyjątkowymi sytuacjami) poddawane kontrolom paszportowym. Oprócz tego strefa umożliwia zamieszkanie, naukę, pracę, prowadzenie działalności gospodarczej w dowolnym jej miejscu oraz bycie traktowanym tak samo jak obywatele danego kraju strefy.

Autor:pb//am

Źródło: Politico, Euronews