Żołnierze Izraela mieli zaatakować na terenie katolickiej parafii i zabić dwie kobiety

Żołnierze armii Izraela wkroczyli na teren Parafii Świętej Rodziny, jedynej katolickiej parafii w Strefie Gazy, i strzelali do osób wychodzących z kościoła. Zginęły matka i córka - przekazał w sobotę Vatican News. Portal powołuje się na oświadczenie łacińskiego patriarchy Jerozolimy.

Żołnierze armii Izraela wkroczyli na teren Parafii Świętej Rodziny, jedynej katolickiej parafii w Strefie Gazy, i strzelali do osób wychodzących z kościoła. W ataku zginęły dwie kobiety, matka i córka - przekazał w sobotę portal Vatican News.

"Strzelano z zimną krwią"

Siedem osób, które starały się ochronić innych, przebywających wewnątrz budynków, zostało rannych - przekazano. "Nie wydano ostrzeżenia ani powiadomienia. Strzelano do nich z zimną krwią na terenie parafii, gdzie nie ma bojowników" - dodano w oświadczeniu. Według Vatican News "starsza kobieta miała zostać zastrzelona przez snajperów, a jej córka miała zginąć w czasie próby ratowania matki". Jedna z rannych osób jest w "bardzo poważnym stanie".

Izraelskie wojsko kontynuowało atak mimo interwencji patriarchatu - podał portal. Według niego żołnierze przebywali na terenie parafii i strzelali do cywilów chroniących się w budynkach.

Żołnierze Izraela zabili trzech zakładników

Premier Izraela powiedział, że ich śmierć "złamała serca narodu". Dodał jednak, że operacja lądowa "będzie trwała aż do zniszczenia Hamasu, a Strefa Gazy musi zostać zdemilitaryzowana" - przekazał portal Times of Israel. - Walczymy o nasze istnienie (…) i musimy kontynuować aż do zwycięstwa, pomimo międzynarodowej presji i strat, jakie ponosi Izrael - powiedział Netanjahu.