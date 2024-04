W związku z izraelskim atakiem na wolontariuszy z organizacji World Central Kitchen (WCK) statki dostarczające pomoc humanitarną do Strefy Gazy zostały zawrócone na Cypr. ONZ zwraca uwagę, że od października 2023 roku do 20 marca w Strefie Gazy zginęło co najmniej 196 osób zaangażowanych w misje pomocy humanitarnej.

Statki dostarczające pomoc do Strefy Gazy zostały zawrócone na Cypr z 240 tonami nierozładowanej żywności - to skutek izraelskiego ataku na wolontariuszy z organizacji World Central Kitchen (WCK), w którym w poniedziałek zginęło siedem osób, w tym Polak - przekazała we wtorek agencja AP, powołując się na władze w Nikozji.

W poniedziałek, do czasu zawieszenia przez WCK działalności w Strefie Gazy, udało się rozładować około 100 ton produktów żywnościowych - poinformował rzecznik cypryjskiego MSZ Teodoros Gocis.

Drugi konwój z dostarczaną drogą morską pomocą humanitarną dla Strefy Gazy wyruszył w sobotę z portu w Larnace na Cyprze i dotarł do celu dwa dni później. Na trzech statkach znajdowało się - według różnych źródeł - od 300 do 400 ton żywności. Pierwsze 200 ton transportowanej morzem pomocy dla Gazy przewieziono tam w połowie marca.

Strefa Gazy zmaga się z kryzysem humanitarnym HAITHAM IMAD/PAP/EPA

Morskie misje humanitarne finansowały dotychczas głównie władze Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Przed wyruszeniem w stronę Strefy Gazy transporty były sprawdzane na Cyprze przez izraelskich inspektorów.

WCK, której siedziba znajduje się w USA, zawiesiła działalność w palestyńskiej enklawie po śmierci wolontariuszy. Jak poinformowała w komunikacie, siedmioro członków jej zespołu "zostało zabitych w ataku Sił Obronnych Izraela (Cahal)" w poniedziałek. Wśród ofiar śmiertelnych znaleźli się obywatele Australii, Polski i Wielkiej Brytanii oraz jedna osoba z obywatelstwem amerykańsko-kanadyjskim. Zginął także palestyński kierowca.

Prezydent Cypru Nikos Christodulidis zaapelował we wtorek o natychmiastowe wszczęcie śledztwa w sprawie tego incydentu, podkreślając, że WCK jest "kluczowym partnerem" wspierającym międzynarodowe wysiłki na rzecz dostarczenia pomocy palestyńskim cywilom. Polityk przedstawił to stanowisko po spotkaniu z przewodniczącą Parlamentu Europejskiego Robertą Metsolą, która odwiedziła tego dnia Cypr.

ONZ: od 2023 roku w Strefie Gazy zginęło co najmniej 196 osób niosących pomoc

Jamie McGoldrick, koordynator ONZ ds. humanitarnych na okupowanych terytoriach palestyńskich, poinformował we wtorek, że od października ubiegłego roku do 20 marca w Strefie Gazy zginęło co najmniej 196 osób zaangażowanych w misje pomocy humanitarnej.

Ta liczba jest niemal trzykrotnie wyższa od liczby pracowników pomocowych, którzy zginęli w jakimkolwiek innym konflikcie zbrojnym w ciągu ostatniego roku. Strefa Gazy stała się jednym z najtrudniejszych miejsc dla działalności humanitarnej na świecie. Nie ma tam już bezpiecznych obszarów - oświadczył McGoldrick.

Uwzględniając siedem ofiar śmiertelnych poniedziałkowego ostrzału, wymierzonego w wolontariuszy amerykańskiej organizacji humanitarnej World Central Kitchen (WCK), należy przyjąć, że faktyczna liczba zabitych wynosi już ponad 200 - zauważył portal Times of Israel.

Autorka/Autor:asty/adso

Źródło: PAP