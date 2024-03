Klęska humanitarna w Gazie. Izrael szykuje się do operacji w Rafah, gdzie jest milion uchodźców

W mieście Gaza podczas dystrybucji pomocy żywnościowej ludzie w tłumie zaczęli się tratować. Co najmniej pięć zginęło, a 30 zostało rannych - poinformował Palestyński Czerwony Półksiężyc, cytowany przez AFP. Większość z ponad dwóch milionów mieszkańców Strefy Gazy cierpi z powodu głodu.

Nie była to pierwsza taka sytuacja w Strefie Gazy - podkreśla AFP. Przed kilkoma dniami blisko 30 Palestyńczyków zginęło, w tym 12 utonęło, próbując dotrzeć do zrzutu pomocy humanitarnej, który spadł do Morza Śródziemnego.