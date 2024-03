Unijny komisarz: w Strefie Gazy są już obszary głodu

W Strefie Gazy są już obszary głodu i mogą się rozprzestrzenić na cały palestyński region – ostrzegła komisarz Unii Europejskiej do spraw zarządzania kryzysowego Janez Lenarczicz. W rozmowie z dziennikarzami podkreślił, że Izrael musi dopuścić więcej transportów z pomocą humanitarną drogą lądową.

Dodał, że "bardzo jasne jest, czego potrzeba: wzrostu dostaw pomocy humanitarnej do Strefy Gazy". Komisarz UE zwrócił się do władz Izraela: - Nie ma lepszego rozwiązania niż droga lądowa. Apelujemy do Izraela, aby otworzył dodatkowe kanały lądowe dla dostaw.