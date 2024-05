W poniedziałek rano izraelska armia wezwała 100 tys. osób ze wschodniego Rafah do ewakuacji do wyznaczonych "stref humanitarnych" w pobliskich miejscowościach Chan Junus i Al-Mawasi.

Ok. 65 tys. dzieci w Rafah to dzieci niepełnosprawne, znajduje się tam też ok. 78 tys. dzieci poniżej 2. roku życia, z których blisko 8 tys. jest poważnie niedożywionych. Około 175 tys. dzieci poniżej 5 roku życia (90 proc. w tej grupie wiekowej) cierpi na co najmniej jedną chorobę zakaźną, a niemal wszystkie dzieci już teraz potrzebują wsparcia psychologicznego - wyliczył UNICEF.