Szef amerykańskiej dyplomacji Antony Blinken w poniedziałek przybył do Arabii Saudyjskiej. - Jednym z głównych tematów do omówienia przez sekretarza na Bliskim Wschodzie jest sprawa doprowadzenia do zawieszenia broni w Strefie Gazy - mówił rzecznik amerykańskiej Rady Bezpieczeństwa Narodowego John Kirby.

Sekretarz stanu USA Antony Blinken przybył w poniedziałek do Arabii Saudyjskiej. To pierwszy przystanek podróży na Bliski Wschód, której celem jest wywarcie nacisku na premiera Izraela Benjamina Netanjahu, aby podjął konkretne i wymierne kroki w kierunku poprawy sytuacji humanitarnej w Strefie Gazy.

O podróży Blinkena mówił w telewizji CNN rzecznik amerykańskiej Rady Bezpieczeństwa Narodowego John Kirby. - Jednym z głównych tematów do omówienia dla sekretarza Blinkena jest sprawa doprowadzenia do zawieszenia broni. Chcemy, żeby potrwało około sześć tygodni. To pozwoliłoby na uwolnienie wszystkich zakładników Hamasu i ułatwiłoby dostarczanie pomocy humanitarnej, zwłaszcza do północnej części Strefy Gazy - mówił Kirby.