Świat Siły zbrojne Izraela wszczęły postępowania karne wobec swoich żołnierzy Filip Czerwiński |

Strefa Gazy po kolejnych atakach Izraela (06.06.2026) Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: ATEF SAFADI/EPA/PAP

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Izraelskie siły zbrojne, cytowane przez agencję Associated Press (AP), poinformowały w środę o wszczęciu wewnętrznych postępowań karnych w sprawach śmierci pięcioletniej palestyńskiej dziewczynki Hind Rajab w styczniu 2024 roku oraz 15 pracowników służb ratunkowych w marcu 2025 roku.

W cytowanym przez AP oświadczeniu armia poinformowała o zakończeniu analizy 150 przypadków postępowania izraelskich żołnierzy w Strefie Gazy w trakcie wojny przeciwko Hamasowi, która rozpoczęła się w październiku 2023 roku.

Prócz decyzji w sprawie Hind Rajab oraz 15 palestyńskich ratowników medycznych armia poinformowała, że nie wszczyna postępowania w sprawie trzech innych ataków, w których zginęli pracownicy organizacji humanitarnych World Central Kitchen i Lekarze bez Granic.

Jak zauważyła AP, w oświadczeniu nie wspomniano o innych głośnych atakach izraelskiej armii, w tym na szpital w południowej części Strefy Gazy.

Ataki na Palestyńczyków

Pięcioletnia palestyńska dziewczynka Hind Rajab zginęła w styczniu 2024 roku wraz ze swoimi krewnymi, próbując uciec z miasta Gaza w trakcie izraelskiej ofensywy. Izraelskie oddziały otworzyły ogień do pojazdu, w którym znajdowała się dziewczynka wraz z czterema kuzynami oraz ciotką i wujkiem.

W marcu 2025 roku izraelscy żołnierze otworzyli ogień do grupy pojazdów ratunkowych, w wyniku czego zginęło 15 palestyńskich ratowników i pracowników humanitarnych, w tym 8 członków Palestyńskiego Czerwonego Półksiężyca. Ciała ofiar wraz ze zniszczonymi pojazdami ratunkowymi odnaleziono następnie zakopane w miejscu zdarzenia.

W ataku Hamasu z 7 października 2023 roku zginęło ponad 1,2 tysiąca Izraelczyków, a 251 osób zostało wziętych do niewoli. Według władz kontrolowanej przez Hamas Strefy Gazy izraelska ofensywa rozpoczęta po tym ataku pochłonęła dotąd ponad 73 tysiące ofiar śmiertelnych.