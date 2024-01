RPA oskarża Izrael o apartheid i akty ludobójstwa. Ruszył proces przed Międzynarodowym Trybunałem Karnym

Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości z siedzibą w Hadze jest głównym organ sądowniczym ONZ , powołanym do rozstrzygania sporów między państwami.

Prawnicy reprezentujący RPA zwrócili się do sędziów o nałożenie wiążących wstępnych nakazów na Izrael, w tym natychmiastowego wstrzymania izraelskiej kampanii wojskowej w Strefie Gazy.

RPA oskarża Izrael o akty ludobójstwa

- Palestyńczycy w Strefie Gazy są zabijani przez izraelską broń i bomby z powietrza, lądu i morza. Są również bezpośrednio zagrożeni śmiercią głodową i chorobami z powodu zniszczenia palestyńskich miast i ograniczonej pomocy. To czyni ich życie niemożliwym - podkreśliła Hassim.

Oskarżyciel o "ludobójczej retoryce" izraelskich urzędników

RPA zarzuca Izraelowi "niszczenie życia Palestyńczyków we wszystkich jego sferach", które jest wynikiem "ludobójczej retoryki wyższych urzędników izraelskich, która znalazła odzwierciedlenie w działaniach i retoryce żołnierzy IDF (izraelskiego wojska) w Strefie Gazy" - zaznaczył oskarżyciel Tembeka Ngcukaitobi.

Przytoczył komentarze premiera Izraela Benjamina Netanjahu, który niejednokrotnie, omawiając wojnę w Strefie Gazy, odwoływał się do biblijnego nakazu, by naród żydowski "pamiętał, co uczynił jemu Amalek". "Biblia wspomina, że król Saul otrzymał rozkaz zniszczenia wszystkich mężczyzn, kobiet i dzieci ludu Amalekitów" - dodał. W tradycji żydowskiej Amalekici uznawani są za symbol historycznych wrogów Izraela.