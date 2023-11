Rozejm w Strefie Gazy. Wymiana zakładników między Izraelem i Hamasem

Rozejm w walkach w Gazie rozpoczął się w piątek o 7 rano czasu lokalnego (godz. 6 w Polsce). O godzinie 16 doszło do wymiany zakładników między Izraelem i Hamasem. Jak przekazał portal Times of Israel perwsi zakładnicy uwalniani przez Hamas są już pod opieką Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża i wyjeżdżają ze Strefy Gazy.

Wkrótce kancelaria premiera Izraela przekazała, że 13 zakładników uwolnionych przez Hamas jest w Egipcie pod opieką Czerwonego Krzyża. Tam zostaną odebrani przez izraelskie wojsko, zostanie sprawdzona ich tożsamość, a następnie helikoptery zabiorą ich do izraelskiej bazy wojskowej i dalej do szpitali. Będą im towarzyszyć psychologowie.

Izrael zobowiązał się w zamian zwolnić bojowników palestyńskich, którzy znajdują się w izraelskich więzieniach. Z informacji napływających od palestyńskich urzędników wynika, że w piątek Izrael ma uwolnić 39 więźniów palestyńskich, w tym 24 kobiety i 15 nastoletnich mężczyzn. Zostaną oni przekazani Międzynarodowemu Komitetowi Czerwonego Krzyża w izraelskim więzieniu wojskowym Ofer - powiedział Qadura Fares, palestyński komisarz do spraw więźniów.

Izrael nie ma przekonania, że Hamas dotrzyma swoich zobowiązań

Izrael oświadczył, że tymczasowy rozejm może zostać przedłużony o dodatkowy dzień za każdych dodatkowych 10 zakładników uwolnionych przez terrorystów - poinformował portal Times of Israel.

Izraelski minister ds. diaspory Amichai Chikli powiedział w czwartek BBC, że piątkowy rozejm ma być tylko przerwą w walkach z Hamasem. - Nie mamy zamiaru zakończyć wojny przeciwko Hamasowi - podkreślił minister należący do partii premiera Benjamina Netanjahu - Likudu.

Pytany o to, czy można wziąć pod uwagę przedłużenie rozejmu w celu dalszej wymiany zakładników, Chikli podkreślił, że Izrael nie ma przekonania, że Hamas dotrzyma swoich zobowiązań. Minister dopuścił nawet, że rozejm, który pierwotnie miał rozpocząć się w czwartek, znów zostanie odroczony, co jego zdaniem wynika z faktu, że na Hamasie nie można polegać.

Izraelska armia przygotowuje się do dalszych etapów tej wojny

Także minister obrony Izraela Joaw Galant w czwartek, jeszcze przed rozpoczęciem przerwy w walkach, powiedział, że żołnierze mają wykorzystać ten czas by się zorganizować, przygotować i uzupełnić zapasy, a następnie być w gotowości do dalszych walk. Zwrócił się w ten sposób do żołnierzy 13. Flotylli (Szajetet 13), elitarnej jednostki izraelskiej marynarki wojennej.