Trwające od niemal pięciu miesięcy ataki powietrzne i naziemne doprowadziły w Strefie Gazy do poważnego kryzysu żywieniowego. Najsilniej uderza on w dzieci - podkreśla Organizacja Narodów Zjednoczonych. W niedzielę dziennikarz agencji Reutera rozmawiał z matką 12-letniego Yazana Al-Kafarny, hospitalizowanego w placówce w Rafah z powodu ciężkiego niedożywienia. Dzień po rozmowie Yazan zmarł na szpitalnym łóżku.

W Strefie Gazy rośnie liczba zgonów dzieci spowodowanych niedożywieniem i chorobami

Gdy dziennikarze rozmawiali z matką Yazana, jego stan był już poważny. Jak wskazywała kobieta, 12-latek nie miał już nawet sił, by samodzielne zmienić pozycję. - Leży tak, jak go ułożę. Nie rusza się - mówiła, nie kryjąc emocji. Kolejnego dnia jej syn zmarł. Przyczyną śmierci było niedożywienie, wskazują lekarze. Pacjentką tego samego oddziału co Yazan była również kilkuletnia Mila. Dziewczynka zmarła w niedzielę z powodu niedoborów wapnia i potasu.