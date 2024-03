Prezydent Joe Biden zapowiedział w piątek, że Stany Zjednoczone wkrótce rozpoczną dostarczanie pomocy humanitarnej dla Strefy Gazy drogą powietrzną. Jest to reakcja na ograniczanie dostaw pomocy dla Palestyńczyków przez Izrael.

Joe Biden ogłosił plany rozpoczęcia zrzutów pomocy humanitarnej na początku spotkania dwustronnego z premier Włoch Giorgią Meloni w Białym Domu. Zapowiedział, że pierwsze loty zaczną się "w najbliższych dniach". Oświadczył też, że USA są zdeterminowane, by pomóc cierpiącym cywilom i "nie cofną się przed niczym", aby to zrobić. Stwierdził, że obecny przepływ pomocy do Gazy jest niewystarczający.