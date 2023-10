Strefa Gazy. Potężna eksplozja w obozie dla uchodźców. Media: setki zabitych i rannych

W mieście Dżabalija w północnej części Strefy Gazy doszło do eksplozji na terenie obozu dla uchodźców. Sily Obronne Izraela (IDF) potwierdziły, że był to ich atak wymierzony w jednego z liderów Hamasu. Lokalne władze w Strefie Gazy informują, że w wyniku ataku z powietrza zginęły i zostały ranne "setki osób". Reuters pisze o co najmniej 50 zabitych i 150 rannych.