"Okno ewakuacyjne" dla cywilów ze Strefy Gazy. Rośnie liczba ofiar ataku na obóz uchodźców

Trwa ewakuacja Palestyńczyków ze Strefy Gazy - poinformował w niedzielę przebywający w Izraelu reporter TVN24 Artur Molęda. Izraelskie wojsko wyznaczyło drogę, dzięki której cywile mogą się przedostać do przejścia w Rafah, na granicy z Egiptem.

- Została wyznaczona droga, dzięki której cywile mogą ewakuować się do przejścia Rafah (na granicy z Egiptem) - mówił Molęda.

"Pokłosie wizyty Blinkena"

Według reportera TVN24 decyzja izraelskiego wojska w sprawie ewakuacji Palestyńczyków to częściowo "pokłosie wizyty sekretarza stanu USA Antony'ego Blinkena w Izraelu", który rozmawiał z przedstawicielami Izraela i namawiał ich, by wstrzymać ogień i doprowadzić do ewakuacji jak największej liczby cywilów.