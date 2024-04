Lekarz: dziecko urodziło się jako sierota

Stan dziewczynki, ważącej 1,4 kg, był stabilny i stopniowo się poprawiał - przekazał opiekujący się noworodkiem lekarz Mohammed Salama. Jak dodał, w szpitalu pozostanie przez co najmniej trzy do czterech tygodni. - Potem zobaczymy, czy zostanie wypisana i gdzie trafi, do rodziny, do ciotki, wujka czy dziadków. To jest największa tragedia. Nawet jeśli to dziecko przeżyje, urodziło się jako sierota - powiedział Salama. Ataku nie przeżyli rodzice i siostra noworodka. Według przedstawicieli służby zdrowia w Strefie Gazy wśród ofiar jest również 13 dzieci przebywających w jednym z dwóch domów uszkodzonych w nocy z soboty na niedzielę.