Nie będzie Gwiazdki w Betlejem. Kościoły solidarne ze Strefą Gazy

> Kościoły w całej Palestynie ogłosiły odwołanie wszystkich uroczystości bożonarodzeniowych w wyrazie solidarności ze Strefą Gazy, ograniczając swoją działalność do nabożeństw i modlitw. W jednym z kościołów ustawiono szopkę, w której Jezus przychodzi na świat pośród gruzów w Gazie.

Ulice i podwórka Betlejem są w większości puste, a drogi prowadzące do miasta zostały zablokowane przez siły izraelskie.

- Widzimy, jak wśród wszechobecnych zniszczeń giną dzieci, kobiety i osoby starsze. Trudno milczeć na temat tego, co się dzieje – powiedział Thaljieh.

Również w sobotę izraelskie wojsko poinformowało, że w ciągu ostatniego tygodnia żołnierze aresztowali setki rzekomych bojowników w Gazie, a ponad 200 z nich przekazali Izraelowi w celu dalszego przesłuchania. Armia podała, że do izraelskich aresztów trafiło dotychczas ponad 700 osób rzekomo powiązanych z grupami bojowników Hamasu i Islamskim Dżihadem.

> Najwyższy duchowo-polityczny przywódca Iranu ajatollah Ali Chamenei wezwał w sobotę kraje muzułmańskie, do zablokowania dostaw paliw oraz innych produktów do Izraela. Oświadczył też, że państwo żydowskie zostanie zmiecione z powierzchni Ziemi – przekazał w sobotę portal Times of Israel.