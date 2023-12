Media: Izrael rozważa oszczędzenie przywódców Hamasu. Jest jeden warunek

Publiczny izraelski nadawca Kan podał, powołując się na anonimowe źródła, że władze kraju rozważają niezabijanie przywódców Hamasu, gdyby miało to doprowadzić do uwolnienia wszystkich zakładników - przekazał w niedzielę portal Times of Israel. Izraelska armia poinformowała z kolei, że około ośmiu tysięcy palestyńskich bojowników poniosło śmierć w walkach z nią od 7 października. Oto najważniejsze wydarzenia ze Strefy Gazy z ostatnich godzin.

> Izraelscy żołnierze, którzy biorą udział w operacji przeciwko palestyńskiej organizacji terrorystycznej Hamas, znaleźli w północnej części Strefy Gazy magazyn z bronią. Znajdował się on w budynku, w którym chroniła się ludność cywilna. Odkryto tam m.in. pasy z ładunkami wybuchowymi, przystosowane do używania przez dzieci - powiadomiły w niedzielę siły zbrojne Izraela.

Budynek, który miał być wykorzystywany przez Hamas, był zlokalizowany w sąsiedztwie obiektów użyteczności publicznej - szkoły, szpitala i meczetu. W kryjówce odnaleziono również dziesiątki moździerzy, setki granatów i dokumenty wywiadowcze - powiadomiła izraelska armia, której komunikat przytoczył portal Times of Israel.

> Co najmniej 70 osób zginęło w izraelskim nalocie na obóz dla uchodźców Maghazi w środkowej części Strefy Gazy - podało w niedzielę późnym wieczorem kontrolowane przez Hamas palestyńskie ministerstwo zdrowia.

- To, co się stało w obozie Maghazi, to masakra - powiedział rzecznik ministerstwa. Dodał, że liczba ofiar śmiertelnych nalotu prawdopodobnie wzrośnie. Izraelska armia oświadczyła, że weryfikuje te informacje. Hamas wydał oświadczenie, w którym nazwał nalot "straszliwą masakrą" i stwierdził, że jest to "nowa zbrodnia wojenna".

> Około ośmiu tysięcy palestyńskich bojowników poniosło śmierć w walkach z armią izraelską od chwili rozpoczęcia walk 7 października - podała w niedzielę armia izraelska. Dane kontrolowanego przez Hamas ministerstwa zdrowia mówią natomiast o ponad 20 tysiącach ofiar. - Wojna wymaga od nas bardzo dużych kosztów, jednak nie mamy wyboru, musimy kontynuować walkę - powiedział premier Izraela Benjamin Netanjahu, cytowany przez Reutera.

Rzecznik wojska podał, że straty palestyńskie obejmują zabitych w wyniku ataków rakietowych oraz w bezpośrednich walkach miejskich, m.in. w Gazie, stolicy Strefy Gazy. Do oszacowania liczby zabitych posłużyły m.in. informacje z przesłuchań jeńców palestyńskich.

Izraelskie wojsko PAP/EPA/ATEF SAFADI

> Papieski jałmużnik, kardynał Konrad Krajewski, który na prośbę papieża Franciszka udał się do Ziemi Świętej, przyznał w Jerozolimie, że choć Strefa Gazy jest tak blisko, mieszkańcom tego terytorium nie można pomóc. Wigilię Bożego Narodzenia wysłannik papieża spędzi w Betlejem.

Kardynał Konrad Krajewski Grzegorz Michałowski/PAP

Prefekt Dykasterii Posługi Miłosierdzia rozmawiał także za pośrednictwem łącza wideo z wiceproboszczem parafii w Gazie, do którego - od rozpoczęcia w październiku operacji izraelskiej armii przeciwko palestyńskiej organizacji terrorystycznej Hamas - często dzwoni papież Franciszek. Podczas tej rozmowy kardynał Krajewski wysłuchał opowieści na temat warunków życia w Strefie Gazy.

> Publiczny izraelski nadawca Kan podał, powołując się na anonimowe źródła, że władze kraju rozważają niezabijanie przywódców Hamasu, gdyby miało to doprowadzić do uwolnienia wszystkich zakładników - przekazał w niedzielę portal Times of Israel.

Przywódcy Hamasu w Strefie Gazy Jahja Sinwar i Muhammed Deif mieliby otrzymać rodzaj immunitetu i uniknąć śmierci, lecz zostać deportowani do Kataru lub innego kraju - poinformował Times of Israel. Według źródeł Kan polityczne i wojskowe władze Izraela rozmawiają na temat takiej możliwości, ale żadna konkretna propozycja w tej sprawie nie została sformułowana.

Izraelska armia w Strefie Gazy ALAA BADARNEH/PAP/EPA

Izraelski nadawca publiczny podkreślił, że jest to plan długoterminowy, a nie taki, który mógłby być wprowadzony w życie natychmiast. Jedno ze źródeł zaznaczyło, że nie mógłby też przeszkodzić w realizacji ogłoszonego celu w postaci zniszczenia kierownictwa Hamasu i jego zdolności wojskowych.

Inny rozmówca Kan ocenił natomiast, że "deportacja przywódców Hamasu za granicę nie jest sprzeczna z celami wojny".

Autor:ks / prpb

Źródło: tvn24.pl, Reuters, PAP