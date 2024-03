Co najmniej pięcioro mieszkańców Strefy Gazy zginęło, a wielu innych zostało rannych w wyniku trafienia paczkami humanitarnymi zrzucanymi z powietrza - poinformował w piątek dziennik "Jerusalem Post" za doniesieniami mediów arabskich. Jak przekazały media, w czasie opadania niektórych dostaw nie otworzyły się spadochrony.

Dostawy żywności

W ciągu ostatniego tygodnia amerykańskie siły zbrojne we współpracy z Jordanią, Francją i Egiptem zrzuciły do północnej części Strefy Gazy ponad 70 tysięcy racji żywnościowych - przypomniał portal Times of Israel.