To "najbardziej traumatyczne" momenty w życiu lekarzy

Dyrektor Małgorzata Olesińska-Chart mówiła na antenie TVN24 BiS o tym, że "Polska Misja Medyczna od kilkunastu miesięcy współfinansuje ratunkowe zespoły medyczne w Strefie Gazy".

- Mamy informacje z pierwszej ręki. Mamy informacje od lekarzy, którzy dokonują tych amputacji i którzy mówią nam, że to są najbardziej traumatyczne i tragiczne momenty w ich życiu jako medyków, kiedy muszą odjąć nóżkę bądź dwie nóżki dwuletniemu czy trzyletniemu dziecku. To zostaje w nich na zawsze - przekazała.

Powiedziała także, jak wyglądają takie operacje w Strefie Gazy. - Nie wyobrażam sobie takich operacji, które dzieją się często bez znieczulenia, dzieją się bez właściwego światła, dzieją się szybko - zaznaczyła.

- Większość tych amputacji mogłaby się w ogóle nie odbyć, ponieważ byłyby do uratowania te kończyny, ale brakuje leków przeciwzapalnych, brakuje antybiotyków i niestety takie zbombardowane, zmiażdżone kończyny trzeba amputować, aby ratować życie tych dzieci - powiedziała dyrektor Olesińska-Chart.

Likwidacja Hamasu? "To się nie wydarzy"

Prof. Przemysław Osiewicz, ekspert ds. Bliskiego Wschodu, zauważył, że "po 7 października 2023 roku opinia światowa (...) była za Izraelem i było przyzwolenie na to, że Izrael będzie miał prawo do działań odwetowych".

Jak jednak zaznaczył, "Izrael niestety w tej chwili przekracza wszystkie możliwe granice obrony koniecznej, bo żadnego zagrożenia mieszkańcy Strefy Gazy dla Izraela w tej chwili nie stanowią".

Prof. Osiewicz przekazał także, że niezmiennym celem Izraela jest "ostateczna likwidacja Hamasu", ale, jak zaznaczył, "to się nie wydarzy". - Nie da się wyeliminować Hamasu inaczej niż na drodze politycznej, a tą polityczną drogą, jedyną drogą jest zapewnienie Palestyńczykom alternatywy. Tę alternatywę mogą stanowić stabilne władze i własna państwowość - dodał.

"Szpitale nie są bezpieczne"

Dyrektor Olesińska-Chart mówiła o tym, jak wygląda praca lekarzy na miejscu. - Pracują bardzo intensywnie. To jest dla nich olbrzymia trauma, kiedy znajdują się w szpitalu, kiedy muszą podjąć decyzję i to są decyzje niestety na wagę życia, które są dla lekarzy chyba najtrudniejszymi decyzjami w życiu, czyli kogo ratować - relacjonowała.

- Trzeba też pamiętać, że szpitale nie są bezpieczne. Zgodnie z międzynarodowym prawem humanitarnym konfliktów zbrojnych szpitale nie powinny być celem ataków. (...) Niestety szpitale są atakowane przez armię Izraela, są atakowane planowo i celowo - zauważyła dyrektor.

Prof. Osiewicz przekazał, że trudno jest jednoznacznie przesądzać, czy Izrael celowo atakuje szpitale, czy, jak twierdzą władze w Jerozolimie, są to ostrzały omyłkowe. - Analiza tych różnych zdarzeń, tego typu incydentów i w przeszłości, przed 7 października 2023 roku i po, niestety wskazuje na to, że to, co siły obronne Izraela starają się później przedstawiać jako omyłkowy ostrzał, najczęściej tym omyłkowym ostrzałem nie było - wskazał.

